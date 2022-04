Española descubre la libreta de abastecimiento en Cuba: "¿La cúpula socialista también la tiene?"

La influencer española Rosa Martorell, quien en los últimos días ha venido dejando constancia en sus redes de la penuria en que viven los cubanos, tuvo noticia en su reciente visita a la isla de la existencia de la libreta de abastecimiento, lo la llevó a preguntarse sin rodeos si la "cúpula socialista" también dispondrá de tal método de racionamiento.

Tras ser introducida en los misterios y avatares de la tristemente célebre "LIBRETA", Martorell -identificada en sus redes como "iamrousmary"- arribó a nuevas conclusiones acerca del socialismo que se vive en Cuba; al tiempo que no dudó en invitar a políticos españoles partidarios del régimen a visitar la isla y probar a "comprar por la libreta como buenos socialistas y comunistas que son".

"Así es como vive el pueblo cubano, sometido al Estado e inmerso en la miseria. No sé cómo se atreven algunos a decir que los cubanos no pasan hambre cuando los productos que les venden por la libreta les pueden durar para una semana o menos, e incluso compran los productos de su propia libreta y luego los revenden para poder sobrevivir", indicó la joven en un vídeo difundido en sus redes.

"Me gustaría a mí saber si la cúpula socialista dispone también de esa libreta, de esa 'cartilla de racionamiento'. La respuesta es clara: evidentemente no", se repondió a sí misma Martorell, escandalizada por el hecho de que los cubanos no puedan comprar libremente la cantidad de productos que deseen en una tienda.

“Este es el socialismo puesto en práctica en Cuba. Un país que en muchas ocasiones es alabado y mencionado como ejemplo a seguir por nuestros políticos, que se definen como socialistas y comunistas en España", añadió.

"Desde aquí les invito a todos ellos a que vayan a Cuba a comprar por la libreta como buenos socialistas y comunistas que son", concluyó la influencer, que en pocos días ha sacado los colores en mas de una ocasión al gobierno cubano, al desnudar ante la opinión pública la realidad en que viven los residentes en la isla.

Un vídeo publicado en Twitter por Laura Méndez, quien acompañó a Rosa Martorell en su periplo por Cuba, muestra cómo fueron abordadas por personas en la cola que intentaron impedir que filmara.

En otra publicación reciente, la joven indicó que "en Cuba hay escasez de todo", y relató que durante su vista hubo momentos en que teniendo dinero para comprar agua y comida, le fue imposible adquirirlos.

"¿Que en Cuba no se pasa hambre? Díselo a los cubanos a ver qué te dicen, o mejor todavía, vete a vivir allí y lo compruebas tú mismo", respondió a un seguidor en TikTok, que le aseguró que en la isla no se pasa hambre.

La joven, que aclaró en un vídeo que esperó a estar en España para compartir sus denuncias por miedo a represalias en la isla por sus declaraciones contrarias al régimen, mostró en otra publicación la mala calidad y condiciones higiénicas de la leche que se vende en Cuba por la libreta.

"Esta es la realidad de un país comunista como Cuba. Represión, escasez de agua, escasez de leche. La leche llega a la una de la mañana y encima llega sucia. Dicen que la gente tiene que hervirla cuando llega a casa porque si no hay quien se la beba. La leche está llena de mierda", sentenció la influencer en una filmación hecha de madrugada en la ciudad de Trinidad, en Sancti Spíritus, cuando descubrió una cola de personas que estaba esperando un camión con el importante alimento.

El turismo incómodo

No es la primera vez que el Gobierno cubano, ansioso por llenar sus arcas con dinero procedente del turismo, se encuentra con la inesperada sorpresa de una influencer que saca a la luz la precariedad en que se vive en la isla.

En febrero de este año, la también española Silvia Castel, chocó con la realidad y las carencias que enfrentan los cubanos tras viajar a la isla como parte de su proyecto de turismo low-cost.

"No es fácil describir lo que no ve la cámara, lo que no se puede plasmar en una foto. No es fácil retransmitir las palabras de lo que comparten con nosotros, lo que nos cuentan, la verdadera vida aquí", escribió Castel en sus redes sociales desde Cuba.

En medio de su recorrido por La Habana o Trinidad, la joven española de 35 años y natural de Zaragoza, hizo un alto para mostrar su opinión sobre las dificultades que enfrentan los ciudadanos cubanos para adquirir los alimentos, la creciente inflación y otros temas.

Este mismo mes, la influencer colombiana Yina Calderón tampoco se mordió la lengua al calificar de “triste situación” la realidad de los cubanos. "Aquí viven por vivir y ya. Aquí no hay un sueño, ni una meta”, concluyó.