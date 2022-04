Saily González propone a turistas mostrar la miseria y degradación en Cuba

La activista villaclareña Saily González fantaseó con la posibilidad de que los turistas que arriban a la isla se conviertan en fuentes de difusión en el extranjero de la dura realidad cotidiana de los cubanos.

“¿Se imaginan que se hiciera tendencia entre los turistas que visitan Cuba eso de grabar nuestra realidad y mostrarle al mundo la miseria y degradación hasta donde nos ha llevado el socialismo?”, sugirió González en Facebook este martes.

Aunque la activista no mencionó directamente a la influencer española Rosa Martorell y sus recientes entregas sobre la precariedad en que viven los cubanos, en los comentarios muchos seguidores de la activista dieron por hecho que el comentario de Saily viene motivado por los videos de Martorell, que han denunciado la escasez, la calidad e higiene de la leche normada que se vende en Cuba y que ha invitado a los políticos españoles a comprar con libreta de abastecimiento en la isla.

“Sería lo ideal, creo que podría ser una buena estrategia para el exilio y la disidencia en Cuba hablar más con los extranjeros que visitan nuestro país”, opinó un internauta a raíz de la propuesta de Saily González.

"Ojalá lo hagan todos y se dejen de comprar y rentar realidades falsas"; "Sería muy bueno, para los ciegos que no ven la realidad"; "Promovamos eso, es una forma de denunciar. Así el mundo terminará de ver cómo es la vida del cubano"; opinaron algunos comentaristas que se mostraron a favor de la sugerencia.

"Esa responsabilidad nos toca principalmente a nosotros los cubanos", observó un usuario de la red social que no considera oportuno delegar en extranjeros un reclamo que debe ser los propios cubanos, mientras que otros conjeturaron que el régimen sería capaz de tomar medidas para evitar que esas imágenes salieran del país.

"Ya este gobierno tomaría medidas…prohibido entrar a Cuba cámaras o móviles…Si algo ha caracterizado a esta revolución es que no tienen límites, que no les importa nada", sentenció una internauta.

En diciembre de 2021, Saily González relató que había conversado con dos turistas, una alemana y un francés, que la contactaron para hospedarse en Amarillo B&B, el negocio que ella debió cerrar ante el hostigamiento de las autoridades cubanas.

La activista dijo sentirse satisfecha de darle a la pareja de turistas sus puntos de vista sobre la realidad en Cuba. Explicó que les habló de "todos los derechos humanos que se violan en Cuba, de la falta de libertades, del fracaso del sistema socialista, del descaro de las tiendas en MLC, del terror que le ha impuesto el gobierno cubano a los ciudadanos por 62 años".

“Nos despedimos siendo yo absolutamente feliz de utilizar mi voz para contar la verdad sobre mi pueblo y ellos deseosos de poder ayudar a que esta verdad se sepa”, dijo entonces; precisando que ni les tuvo que mostrar imágenes de los actos de repudio de los que ella fue víctima porque ya los habían visto por internet.

En lo que va de año, además de Rosa Martorell al menos otras dos influencers han desnudado la realidad cubana en sus redes.

En febrero la española Silvia Castel dejó al descubierto tras viajar a la isla, la realidad y las carencias que enfrentan los cubanos.

"No es fácil describir lo que no ve la cámara, lo que no se puede plasmar en una foto. No es fácil retransmitir las palabras de lo que comparten con nosotros, lo que nos cuentan, la verdadera vida aquí", escribió Castel en sus redes sociales, donde opinó sobre las dificultades que enfrentan los ciudadanos cubanos para comprar comida, la inflación y otros asuntos.

Hace apenas unos días, fue la influencer colombiana Yina Calderón quien calificó de “triste situación” la realidad cotidiana de los cubanos. "Aquí viven por vivir y ya. Aquí no hay un sueño, ni una meta”, dijo.