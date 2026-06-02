«¿Dónde están las compotas?»: Cubanos ante venta en las bodegas

El noticiero oficial CentroVisión Yayabo publicó un vídeo en Facebook celebrando la culminación de la entrega de la canasta básica de abril en Sancti Spíritus, con cuatro libras de arroz por consumidor distribuidas de forma gratuita. La reacción de los cubanos en los comentarios fue de indignación masiva: decenas de personas cuestionaron que se presente como logro lo que describen como «la miseria en su máxima expresión».

El director de la empresa mayorista de productos alimenticios de la provincia, Helios Bel Martínez Hernández, informó que el donativo especial —que incluye azúcar, chícharos y compotas para niños— ya llegó a Cabaiguán, Yaguajay y Trinidad, mientras los municipios restantes lo recibirían en los próximos días.

En la cabecera provincial, la entrega se retrasó por la actualización de los núcleos de asistencia social, aunque los listados fueron recibidos el jueves en la entidad mayorista para completar la asignación en todo el territorio.

Los donativos diferenciados contemplan aceite, atún, sardinas, ensalada vegetal y galletas para los núcleos de asistencia social; sardinas y galletas para niños de cero a 13 años; un kilogramo de frijoles adicional para infantes de dos a seis años; frijoles, lentejas, galletas y ensalada vegetal para menores con bajo peso y talla; atún, sardinas y ensalada vegetal para embarazadas; y únicamente ensalada vegetal para adultos mayores de 65 años.

Esta última asignación desató una de las críticas más duras: «Una latica de verdura para los ancianos mayores de 65 años, qué vergüenza», escribió un comentarista.

La mención de las compotas infantiles en el vídeo generó escepticismo inmediato. «Compota dijo, ¿oye dónde? ¡Aflojen!n», respondió otro usuario, resumiendo lo que muchos residentes denuncian: que pese al anuncio oficial, el producto no ha llegado a sus manos.

El cierre de fábricas de conservas y la escasez de envases han afectado la entrega regular de compotas desde al menos 2023, y en 2026 su distribución depende de donativos o disponibilidad puntual.

Varios comentaristas señalaron además que el arroz distribuido no es producción nacional sino un donativo chino, y que en mercados como Olivos 2 de la ciudad de Sancti Spíritus no se vendía arroz por la libreta desde diciembre de 2025. «Desde diciembre no venden arroz por la canasta básica. ¿Cómo se atreven a dar semejante información? Si no es por donación de China, no lo vemos pasar. Y sólo 4 libras», escribió un residente.

Otro usuario denunció que el arroz entregado vence en apenas siete días en algunas bodegas: «Se demoran meses para dar algo y en solo 7 días se vencen los productos en las bodegas, por ejemplo mercado Olivos 3».

La indignación también apuntó a la desigualdad visible entre la escasez de la bodega y la abundancia en otros circuitos: «Mientras tanto las Mipymes llenas de productos y las tiendas en dólares también llenas de mercancía. ¿Dónde está el supuesto bloqueo? Y dan esa noticia como algo extraordinario cuando es la miseria en su máxima expresión».

El contexto es el de una crisis alimentaria aguda en Cuba que no da tregua. Según el Food Monitor Program, el 96,91% de la población carece de acceso adecuado a alimentos y el 33,9% de los hogares tuvo al menos un miembro que se acostó con hambre en los últimos 30 días. Cinco provincias —La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Guantánamo y Santiago de Cuba— registran niveles críticos de sobrevivencia alimentaria.

El arroz en el mercado informal supera los 400 pesos la libra en junio de 2026, mientras la canasta oficial entrega apenas cuatro libras por consumidor de forma esporádica. «Qué poca vergüenza tienen, siempre engañando no solo al pueblo cubano sino al mundo. Como si 8 compotas resolviera el problema. Ay régimen, hasta cuándo», cerró otro comentarista.