Trasladan a Villa Marista al activista cubano Yasmany González

El activista Yasmany González Valdés fue detenido por oficiales de la Seguridad del Estado y trasladado este jueves a la prisión de Villa Marista.

“También está detenido Yasmany González Valdés, quien hace unas semanas fue multado con el Decreto Ley 370. Fue llevado a la estación de la PNR de Zanja y un oficial de la Seguridad del Estado le dijo a su esposa que lo trasladarían a Villa Marista”, informó el periodista José Raúl Gallego en su perfil de Facebook.

Gallego también compartió la grabación de una conversación telefónica en la que Julio, el primo del activista, le pide información sobre el caso al oficial de la Seguridad del Estado que “atiende” a Yasmany.

El oficial le explica que Yasmany está detenido “por contrarrevolución” y que su caso ahora está bajo instrucción de las autoridades de Villa Marista, la notoria prisión de la Seguridad del Estado en Cuba.

Ante los reclamos del primo de Yasmany, quien argumenta que el activista solo está haciendo uso de su libertad de expresión, el oficial replica que la “libertad de expresión es uno mismo y no el delito de sedición”, y que ya ha hablado demasiado con Yasmany para intentar explicarle su caso.

Aunque el oficial insinúa que el activista será imputado con el cargo de sedición, ante la insistencia del familiar en conocer la causa, espeta que “está trasladado a Villa Marista, esa información la tienes que buscar con ellos”.

Para José Raúl Gallego, la detención de Yasmany González Valdés se inscribe en una escalada represiva “en Cuba a medida que se acerca el Primero de Mayo, fecha en que el régimen organiza una concentración gigantesca, en medio de la pandemia del COVID y de una escasez de recursos extrema, para engañar al mundo exhibiendo un supuesto apoyo mientras aterroriza a las voces disidentes”.

Hace unas semanas, el joven opositor, albañil y trabajador por cuenta propia, anunciaba que había sido multado por publicar denuncias contra el régimen en sus redes sociales, con una suma de 3,000 pesos, bajo el Decreto Ley 370, conocido como Ley Mordaza, que sanciona las críticas al gobierno en las redes.

“Al llegar a la PNR de Zanja, a donde había sido citado el día anterior, lo condujeron a un calabozo y después de un tiempo, lo llevaron a una habitación ante un oficial de la Seguridad del Estado y dos inspectores del Ministerio de Comunicaciones de Cuba (MINCOM) que le aplicaron la multa de 3,000 pesos”, relataba sobre las circunstancias de la multa el proyecto Inventario.

El pasado enero, en la víspera del natalicio de José Martí, González Valdés había sido detenido por la policía política para impedir una protesta que había anunciado el día 28, frente al Tribunal Supremo, en solidaridad con los presos del 11J.

“Me amenazaron con detener a mi mujer por la directa que hizo en Facebook. A mí me llevaron sin camisa y sin nasobuco. Estuve en una celda que no tenía ni colchón y no podía llamar a nadie. Para colmo no me daban permiso ni para fumar", relató.

Yasmany fue liberado en ese entonces, gracias a la intercesión de su madre que es abogada, con una multa de 5,000 pesos y un papel escrito donde se comprometía a “no incitar a las personas a delinquir”.