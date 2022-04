Impiden a Berta Soler y Ángel Moya acceso a sede de las Damas de Blanco

Un agente de la Seguridad del Estado impidió a Berta Soler Fernández y a su esposo Ángel Moya Acosta el acceso, este sábado, a la sede de las Damas de Blanco, ubicada en el municipio Lawton de La Habana.

“Hoy 30 de abril pasada la 1:00 pm salíamos del apartamento de mi hermana en Alamar, donde estábamos desde ayer el ex preso político Angel Moya Acosta y yo. Nos dirigimos para la sede nacional de las Damas de Blanco en Lawton, y nos interceptó un represor del DSE y nos impidió que continuáramos, comunicándonos que hasta por la tarde, alrededor de las 5:00 pm no podíamos ir para la zona de 10 de octubre, que teníamos que virar o nos detenían, esa era la orden que tenían”, relató Soler Fernández, líder de la organización femenina en su cuenta de Facebook.

En los comentarios varios internautas manifestaron su apoyo a la opositora cubana y condenaron el acoso permanente que la dictadura castrista mantiene sobre ella y el resto de las integrantes de la agrupación, cuyo único delito es reclamar la libertad de los presos políticos.

“Los esbirros están desesperados, ya no saben que prohibir, hasta el paso tranquilo por las calles de la ciudad les molesta”, “La represión es el único camino que le queda al régimen para controlar al pueblo, cada vez más cansado del hambre y la miseria”, afirmaron dos usuarios de la red social.

La persecución de la policía política contra Soler Fernández y Moya Acosta, ex preso de la llamada Primavera Negra, tuvo un capítulo previo el 25 de abril pasado, cuando, tras 15 y 16 horas de arresto arbitrario fueron finalmente liberados.

Moya Acosta denunció el encierro y señaló que era el 14 domingo consecutivo en el que el gobierno reprimía a la organización opositora integrada por mujeres, madres, abuelas, hijas de prisioneros políticos, que intentan ir a misa cada fin de semana.

“A las 11: 25 am Berta Soler, líder de Las Damas de Blanco, y yo salimos de la sede nacional de la organización ubicada en Lawton-La Habana, las fuerzas represivas combinadas de la Seguridad del Estado y la Policía integradas por mujeres, que previamente estaban apostadas junto a las paramilitares, nos arrestan y nos conducen hacia autos con chapa privada siendo trasladados hacia la U/P de Guanabacoa en mi caso y a Berta hacia la U/P de San Miguel del Padrón, ambas ubicadas en La Habana”, relató el opositor en esa oportunidad.

El 13 de abril de 2022 Soler Fernández fue víctima de otra detención cuando se preparaba para viajar a Matanzas. Su esposo hizo la denuncia y destacó que el arresto se produjo entre las 7 y 8:30 de la mañana en el Punto de Control de Guanabo, en la capital del país.