Dama de Blanco Berta Soler denuncia cómo la Seguridad del Estado le impidió viajar a Matanzas

La líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, denunció cómo la Seguridad del Estado le impidió viajar a la ciudad de Matanzas.

En su perfil de Facebook la opositora política refiere que este miércoles en horas de la mañana fue detenida en la zona cero, ubicada en la entrada de Guanabo, al este de La Habana.

“Me dirigía a Matanzas. Supuestamente la detención fue primero por alteración del orden público, lo cual no cometí, y cuando me trasladan en carro de patrulla para la unidad PNR de Guanabo, me dicen que la detención es por ser deudora de multas. Perdí el transporte donde me movía”, apunta además en su publicación.

También refiere que fue ubicada en esta unidad de la policía en una celda colectiva y que sobre las 12 del mediodía un oficial de la Seguridad del Estado le dijo “que tenía que informar cuando yo pensara salir para Matanzas”.

Además, refirió, que luego fue liberada a la 1:00 p.m., en Alamar, frente al policlínico, y que le entregaron un documento para que se presentara en la oficina de multas del municipio Diez de Octubre.

Esta detención fue denunciada este miércoles por el activista por los derechos humanos en Cuba Ángel Moya, quien refirió en su red social que “Berta Soler Fernández, líder de Las Damas de Blanco, fue detenida entre 7 y 8:30 am. por la policía cubana en el Punto de Control de Guanabo - La Habana, cuando se dirigía hacia Matanzas".

Este lunes Las Damas de Blanco también denunciaron la represión del régimen cubano contra miembros de la organización que planeaban manifestarse públicamente por la libertad de los presos políticos del 11J.

La manifestación estaba prevista para el domingo último, pero Las Damas de Blanco fueron detenidas de modo arbitrario, sin orden judicial y multadas según el Artículo 2 (Seguridad colectiva) del Decreto Nº 141, sobre “Contravenciones de las regulaciones del orden interior”.

Moya, expreso político de la Primavera Negra y esposo de Soler, compartió imágenes de las multas impuestas por la policía cubana a los manifestantes tras ser detenidos el domingo.

Las Damas de Blanco es considerado uno de los movimientos de resistencia cívica más activos que ha tenido que enfrentar el gobierno cubano.

Contra ellas han impulsado incontables acciones represivas y violentas, pero no han logrado amedrentar a estas valientes mujeres, ni desarticular su organización.

Esta organización de mujeres activistas se creó hace 19 años, cuando en la Primavera Negra (2003) el régimen encarceló a 75 opositores, activistas y periodistas. Sus madres, hijas y esposas se unieron para exigir al Estado la liberación de los presos políticos.