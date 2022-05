Evacúan civiles de Mariúpol en Ucrania; presidenta de Cámara baja EE.UU. Pelosi visita Kiev

Foto © Twitter / Defence of Ukraine

KIEV/BEZIMENNE (Reuters) - Alrededor de 100 civiles ucranianos estaban siendo evacuados de una acería en ruinas en la ciudad de Mariúpol este domingo, dijo el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, después de que Naciones Unidas confirmara que se estaba llevando a cabo una operación de corredor seguro.

Mariúpol, una ciudad portuaria estratégica en el mar de Azov, ha soportado el asedio más destructivo de la guerra. El Papa Francisco, en una crítica implícita a Rusia, dijo este domingo a miles de personas en la Plaza de San Pedro que había sido "bombardeada bárbaramente".

"¡Agradecidos con nuestro equipo! Ahora ellos, junto con (Naciones Unidas), están trabajando en la evacuación de otros civiles de la planta", tuiteó Zelenski. Los evacuados llegarían el lunes a la ciudad de Zaporiyia, controlada por Ucrania, dijo.

Con los combates extendiéndose a lo largo de un amplio frente en el sur y el este de Ucrania, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, comprometió el respaldo continuo de su país a Ucrania cuando se reunió con Zelenski en una visita no anunciada a Kiev.

Rusia, en tanto, dijo que había destruido armas suministradas por Occidente en un aeródromo cerca de Odesa, en el sur de Ucrania.

Moscú ha centrado su atención en el sur y el este de Ucrania después de no poder capturar Kiev en las primeras semanas de una guerra que arrasó ciudades, mató a miles de civiles y obligó a más de cinco millones a huir del país.

En Mariúpol, Rusia declaró la victoria el 21 de abril, pese a que cientos de soldados y civiles ucranianos que resistieron se refugiaron en la acería Azovstal de la ciudad, un vasto complejo de la era soviética con una red de búnkeres y túneles, donde han quedado atrapados con poca comida, agua o medicinas.

Las negociaciones para evacuar a los civiles se habían interrumpido repetidamente en las últimas semanas. Rusia y Ucrania se culpaban mutuamente.

Sin embargo, el domingo, más de 50 civiles llegaron a un centro de alojamiento temporal después de escapar de Mariúpol, dijo un fotógrafo de Reuters.

Los civiles llegaron en autobuses a la aldea rusa de Bezimenne, a unos 30 kilómetros al este de Mariúpol, donde se había instalado una fila de tiendas de campaña azul claro, en un convoy con vehículos militares rusos y de la ONU.

Un portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU dijo que el sábado había comenzado una "operación de corredor seguro" y que estaba siendo coordinada con el Comité Internacional de la Cruz Roja, Rusia y Ucrania. Agregó que no se podían dar a conocer más detalles para no poner en peligro la seguridad de los evacuados y el convoy.



EE.UU. ESTÁ CON UCRANIA

Imágenes publicadas por Zelenski en Twitter el domingo lo mostraban, flanqueado por una escolta armada y vestido con uniforme militar, saludando a una delegación del Congreso de Estados Unidos encabezada por Pelosi frente a su oficina presidencial el día anterior.

"Nuestra delegación viajó a Kiev para enviar un mensaje inequívoco y rotundo al mundo entero: Estados Unidos está firmemente con Ucrania", dijo Pelosi, la representante estadounidense de mayor rango que visitó Ucrania desde que Rusia invadió el 24 de febrero, en un comunicado.

Moscú llama a sus acciones una "operación militar especial" para desarmar a Ucrania y librarla del nacionalismo antirruso fomentado por Occidente. Ucrania y Occidente dicen que Rusia lanzó una guerra de agresión no provocada.

Las naciones occidentales han impuesto amplias sanciones económicas a Rusia y han estado enviando cantidades cada vez mayores de armas para ayudar a Ucrania a defenderse.

El Ministerio de Defensa de Rusia dijo el domingo que había llevado a cabo un ataque con misiles en un aeródromo militar cerca de la ciudad portuaria de Odesa, destruyendo una pista y un hangar que contenía armas y municiones suministradas a Ucrania por Estados Unidos y países europeos.

El sábado, Ucrania dijo que los misiles rusos habían destruido una pista recién construida en el principal aeropuerto de Odesa.

No estaba claro si se referían al mismo incidente y Reuters no pudo verificar de inmediato las informaciones.



EMPUJE EN EL ESTE

En el este, Moscú está presionando por el control total de la región de Dombás, donde los separatistas respaldados por Rusia ya controlaban partes de las provincias de Lugansk y Donetsk antes de la invasión.

El domingo, el gobernador de la región de Járkov, Oleh Synehubov, advirtió a los residentes en el norte y el este de la ciudad de Járkov que permanecieran en sus refugios debido al intenso bombardeo ruso. Reuters no pudo verificar de inmediato las informaciones de bombardeos en el área.

Serhiy Gaidai, gobernador de la región de Lugansk, en una publicación en las redes sociales, instó a la gente a evacuar mientras aún fuera posible.

El Ministerio de Defensa ruso acusó a las fuerzas de Ucrania de bombardear una escuela, un jardín de infantes y un cementerio en aldeas de la región ocupada del sur de Jersón, dijo el domingo la agencia de noticias rusa RIA.

El ministerio dijo que civiles habían resultado muertos y heridos, pero no entregó más detalles. No hubo una respuesta inmediata de Ucrania y Reuters no pudo verificar esta información de forma independiente.



(Reporte de Hamuda Hassan y Jorge Silva en Dobropillia, Ucrania, y Natalia Zinets en Kiev; reportes adicionales de periodistas de Reuters; escrito por Rami Ayyub, Clarence Fernandez, Frances Kerry y Alex Richardson; editado en Español por Manuel Farías)