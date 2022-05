Bandera rusa con símbolo de apoyo a invasión a Ucrania en acto por el Primero de Mayo en Cuba

Tribuna de la Plaza de la Revolución este 1ro. de Mayo Foto © Twitter/Cubadebate

Una bandera rusa con una letra “Z”, devenida a nivel global en símbolo de apoyo a Vladímir Putin y a la invasión a Ucrania, pudo verse este domingo sobre el césped junto a la tribuna del desfile por el Primero de Mayo en La Habana.

(Fuente: Twitter/Cubadebate)

Una foto publicada en Twitter por el medio oficialista Cubadebate permite distinguir con claridad la bandera con la polémica insignia, gesto que ratifica el apoyo del Gobierno cubano a la invasión.

“¿Esa es la bandera nueva fascista que Rusia utiliza para la invasión a Ucrania?”, “¿Apoyando una guerra imperialista?”, “¿Esto es real?, ¿Apología del genocidio un 1ro de Mayo?", preguntaron con estupor varios comentaristas en la citada red social.

(Fuente: Twitter/Cubadebate)

“Vine a revisar si era cuenta parodia porque no me cabía en la cabeza que esto había sucedido de verdad y lo habían fotografiado”, escribió otra internauta que no daba crédito a la pública demostración de apoyo a la guerra.

“La deuda no se paga sola. Sumisión total”; “el imperialismo de zar es imperialismo amigo”, acotaron otros dos usuarios de Twitter para quienes la demostración de la actitud servil del Gobierno cubano ante Rusia está motivada por fines económicos.

La letra “Z” tanto en banderas como en campañas de propaganda, devenida en símbolo de apoyo a la invasión de Rusia a Ucrania, fue vista por primera vez adornando tanques rusos, camiones de comunicaciones y lanzacohetes que avanzaban hacia la frontera con Ucrania desde antes de la invasión.

A comienzos de marzo, el medio ruso Novaya Gazeta precisó que la Z es “una abreviatura de la frase en ruso "Por la Victoria" (За победу, cuya transcripción fonética sería “Za pobedu”).

El Ministerio de Defensa ruso también publicó otra imagen en su cuenta de Instagram en la que destacaba la letra Z en las palabras “desnaZificación” y “desmilitariZación”, dos de los motivos que esgrime el Kremlin para justificar la ofensiva militar.

Apoyo de Cuba a la invasión rusa

El régimen cubano ha manifestado su respaldo al Kremlin desde el inicio mismo de la guerra, dando credibilidad absoluta a la narrativa rusa que justifica el conflicto bélico.

Pocas horas después de la invasión, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX) de Cuba responsabilizó a EE.UU. de la invasión a Ucrania diciendo que ese país, en su “empeño” de “continuar la progresiva expansión de la OTAN hacia las fronteras de la Federación de Rusia, había conducido a un escenario, con implicaciones de alcance impredecible, que se pudo evitar”.

En marzo, Cuba se abstuvo en las dos votaciones de Naciones Unidas que condenaron a Rusia por la invasión a Ucrania. Previamente, el régimen cubano, además de la propia Rusia, Venezuela, China y Eritrea, se habían opuesto a la celebración de una reunión urgente, convocada tras el fracaso de una votación similar en el Consejo de Seguridad.