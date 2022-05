Luis Robles en el Combinado del Este: Me quitaron la ropa y me hicieron fotos desnudo

El preso político cubano Luis Robles Elizástegui denunció que las autoridades del recinto penal del Combinado del Este lo obligaron a quitarse la ropa y le tomaron fotos desnudo “por delante y por detrás”.

El joven de 29 años, sentenciado a cinco años de privación de libertad por manifestarse de forma pacífica en el Boulevard de San Rafael en La Habana, dijo en una llamada telefónica al medio independiente CubaNet que desconocía los motivos de esa nueva forma de tortura y que no sabe “lo que tienen planeado” pero que le intriga “para qué fueron esas fotos” porque de ellos “no se puede esperar nada bueno. Eso me preocupa”.

Robles Elizástegui añadió que el incidente ocurrió el sábado último y delante de muchas personas. “Estaba el jefe de Orden Interior, el jefe de Unidad y otros oficiales que yo no había visto”, afirmó.

Contó además que el mismo sábado en horas de la madrugada estaba sentado frente a su cama y “pasó el jefe de Guardia y me mandó a sacar. Me tuvieron como hasta las 7:00 de la mañana donde están todos los oficiales y luego me subieron”.

Al final de la llamada recalcó su preocupación porque “hasta ahora la policía no se había metido conmigo” y recordó que en una ocasión anterior lo golpearon incluso en la cabeza, lo esposaron y que un guardia de la prisión “se me encarnó”.

Según la información de CubaNet, Robles Elizástegui agregó que el pasado 1 de mayo, los guardias de la cárcel despertaron a todos los internos cerca de las 6:00 am y los obligaron a ver el desfile convocado por el régimen para la Plaza de la Revolución.

Landy Robles Elizástegui también condenó el acoso de la Seguridad del Estado en su contra para intimidar a su hermano y señaló que incluso lo han amenazado con meterlo a él preso para que el detenido llegue a un trato y se arrepienta públicamente de sus actos.

A finales de abril de este año el joven preso político relató que fue víctima de una golpiza y que luego lo trasladaron sin motivo alguno para una celda de castigo. En esa oportunidad también dio declaraciones a ese medio independiente en las que explicó que un oficial identificado como Ramoncito lo increpó y lo golpeó en la cabeza.

La violencia física en su contra llegó como represalia a sus constantes denuncias contra los maltratos que reciben él y otros presos en el Combinado del Este. También ha criticado las malas condiciones de higiene y alimentación del precinto.

A inicios del mes anterior el abogado de Robles Elizástegui presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo de Cuba contra la sentencia de cinco años de prisión que se le impuso a su defendido.

El caso del joven preso político ha sido motivo de críticas al gobierno por parte de diferentes organizaciones internacionales. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) criticó la pena que le impuso el Tribunal y señaló que el proceso penal estuvo lleno de irregularidades pues “jueces al servicio del Partido Comunista de Cuba castigan injustamente a un joven cubano por ejercer sus derechos a la libre manifestación y expresión”.

El 4 de diciembre de 2020 ocurrió la detención arbitraria de Robles Elizástigui, mientras realizaba una protesta en solitario en el Boulevard de San Rafael. El joven, de 29 años y profesión informático, portaba un cartel en el que exigía el fin de la represión y la libertad del artista contestatario Denis Solís, arrestado un mes antes.

A Robles Elizástigui se le negaron cuatro peticiones de cambio de medida antes del juicio. La organización no gubernamental Prisoners Defenders lo declaró como preso de conciencia en enero de 2021 y otras ONG como el propio OCDH, Cubalex, Human Rights Watch y Amnistía Internacional han denunciado su caso en repetidas ocasiones.