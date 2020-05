Actriz cubana al gobierno: "Respétame, no me vendas comida para puercos"

La popular actriz y humorista cubana Yerlin Pérez denunció en Facebook que el módulo alimentario que están vendiendo en el municipio Centro Habana por la pandemia del coronavirus parece “comida para puercos”.

La mujer, quien es recordada por el papel de Arturita en el programa "Deja que yo te cuente" y por su actuación en "Pateando la Lata" y en telenovelas posteriores, dijo que se sintió estafada al comprar la bolsa de alimentos, que viene sellada, pues cuando llegó a su casa y la abrió encontró que adentro había un amasijo amorfo y revuelto que se suponía eran croquetas.

Indignada, Yerlin Pérez reclamó a las autoridades: “Respétame, no me vendas comida para puercos”.

Croquetas vendidas a Yerlin Pérez bodega #496 en Centro Habana. Foto: Facebook de la artista

Dijo que decidió hacer su denuncia en redes siguiendo la orientación de los “juicios ejemplarizantes” que ponen cada noche en el noticiero y que “invitan a denunciar lo mal hecho” durante la crisis sanitaria.

“Quiero aclarar que un día oí que no era obligado comprarlo, es cierto, lo que no me parece justo es que venga en una Jaba cerrada, y cuando la persona llega a su casa y lo abre se encuentra esto”, expresó.

“Es mejor que nos digan que el país está atravesando una situación difícil, que no hay nada, a que te estafen de esta manera, porque es estafa, todos saben que se cobra no se regala, si saben que muchos ahora no estamos trabajando y hay que ahorrar el poquito dinero que hay, por qué hacen que las personas hagan cola para vender esto”, se preguntó.

Agregó que compró el paquete en la bodega #496 de Espada y Humbold y reclamó a las autoridades: “está bueno ya de falta de respeto estoy empin... como diría un buen cubano que se respete, está bien, ya asumimos que no hay carne de puerco, por lo que sea, pero RESPÉTAME, no me VENDAS COMIDA PARA PUERCO”.

Su post, donde la actriz asegura “Yo no pido langosta, ni tan siquiera carne de puerco, si el país está en crisis y lo que tiene es croqueta, que dé croqueta, pero coño no me quieran envenenar con esa mierda”, se ha hecho viral y ha sido respondido por otros artistas y vecinos de Centro Habana que también se sintieron timados con la venta del módulo.

La famosa actriz Luisa María Jiménez reaccionó a la publicación y afirmó: “Qué horror!!!! Y después hay que oír ese noticiero!! Todo es maravilloso!! Todo garantizado para el pueblo y no sabemos todavía lo que nos espera. Qué verguenza!!!”.

Otra actriz, Yazmín Gómez Vázquez también expresó “Pareciera intencional, ya que en estos momentos, no hay el "dando vuelta", ahora es directico de la fábrica al punto de venta porque no hay más na'”.

El cantante y comediante Yunier Díaz también publicó una imagen similar de las croquetas compradas en la bodega # 053, de Neptuno y Perseverancia, en el mismo municipio Centro Habana.

Módulo alimentario vendido en Bodega #053, Centro Habana. Foto: Facebook Yunier Díaz

También reaccionó a la publicación el actor Bárbaro Marín, quien señaló que el producto era un “horror”. “Y siguen pidiendo sacrificios del pueblo? y esto, además, hay que agradecerlo como una revolucionaria LIMOSNA?, yo pensé que eran corchos de botellas mal hechos, incluso llegué a pensar que era obra de un mediocre artista plástico, pero no hermanos, son CROQUETAS!!!”

Marín fue más radical y dijo que “quien quiera comida decente, dígase CERDO, CARNERO, ARROZ, HORTALIZAS, etc, que acerque su plato al televisor a la hora del noticiero”.

“Allí hay de todo y para todos. He dicho!!!!!”, sentenció.

Cuba enfrenta una severa crisis de alimentos que afecta a la población del país, la cual se mantiene en aislamiento para prevenir el contagio con el nuevo coronavirus.

En estos momentos, la venta de croquetas se ha vuelto un asunto de otras dimensiones y se ha convertido, de un producto alimentario para tiempos de crisis en una cuestión de seguridad.

No solo porque la mala calidad de la masa podría causar enfermedades gastrointestinales, sino porque algunas denuncias de ciudadanos afirman que las croquetas explotan cuando se fríen y han causado quemaduras y lesiones a varios pobladores de la isla.

La semana pasada un hombre publicó una foto de su rostro quemado a causa de unas croquetas que le explotaron en la cara.

Yerlin Pérez, nacida en Remedios, Santa Clara, ha trabajado en telefilmes, telenovelas y series con directores como Delso Aquino y Elena Palacios.

Trabajó en la película francesa “Caravana”, y en otros proyectos cinematográficos como “El Premio Flaco”, “La Película de Ana”, “Bocaccerías Habaneras”, “El Extraordinario Viaje de Celeste García” y “Yuli”.