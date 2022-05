Amenazan y aíslan a anciana cubana que agradeció a influencer española

La influencer española Rosa Martorell denunció que Mireya Jiménez, la anciana cubana que le envió un mensaje de apoyo desde Trinidad, está siendo amenazada y aislada por las autoridades.

En un mensaje de Whatasapp difundido por la española, que revela la conversación de la anciana con un allegado suyo, Mireya aseguró que estaba siendo víctima de aislamiento social y de una “exclusión total”.

La anciana indicó, además, que estaban presionando también a las personas para que no la traten ni se lleven con ella.

“Claro no me duele porque yo con quien comparta con esta dictadura no quiero trato”, se puede leer en el mensaje.

En su denuncia Martorell, que ha puesto en evidencia al régimen tras revelar en varios videos la precariedad en que viven los cubanos, algo comprobado por ella misma durante una visita a la isla, instó una vez más a los residentes en el país a unirse y plantarle cara al gobierno, así como apoyar a personas como Mireya Jiménez, sistemáticamente acosadas por pensar diferente.

“A la vista está que Mireya no es una delincuente como para tenerla vigilada constantemente. Otra cosa es que la dictadura cubana trate como delincuentes a la gente que piensa diferente. ¿Hasta dónde va a llegar todo esto? Porque Mireya es solo una muestra de todo lo que están haciendo con la gente en Cuba”, dijo la influencer en un video difundido en sus redes.

“¿Por qué no os unís por una causa común? ¿Por qué no defendéis a vuestros compatriotas? ¿Por qué dejáis que hagan esto con vosotros?”, cuestionó.

“Ya os lo dije, Cuba solo puede cambiar desde dentro, desde los propios cubanos. Ayudaos entre vosotros. Dejad de mirar a otro lado, ayudad a la gente como Mireya... si es que sois mayoría”, advirtió Rosa Martorell, quien precisó que los cubanos no son conscientes de la cantidad de personas que en realidad se oponen al gobierno, algo que estima que es clave para “marcar el cambio”.

“Cuando estáis solos es cuando sois vulnerables, uníos, plantadle cara a la dictadura es la única solución. Hacedlo hoy por Mireya, mañana por vuestro hermano, pasado por vuestros padres y en un futuro por todos los cubanos. Porque os conocí y sois gente maravillosa y no os merecéis lo que os está haciendo. Por favor, actuad”, concluyó la joven, que escribió "SOS Mireya y Cuba entera os necesita".

En días recientes, Jiménez Calzado, de 62 años, envió un mensaje de apoyo a las influencers españolas Rosa Martorell y Laura Méndez, interpeladas por dos ancianos que las ofendieron y amenazaron con la policía mientras grababan un video de una cola para comprar pan.

"Rosa, te estoy dando las gracias por haber venido a Trinidad y sacar a la luz todo lo de Trinidad, un pueblo de carneros -te estoy aclarando-, porque la mayoría de los trinitarios son mantenidos desde el exilio. Y por eso callan y hablan de esa manera, porque están bien engordadas las lenguas para gritar 'Patria o Muerte'", dijo Calzado en manifiesta prueba de apoyo a Martorell.

La influencer de 29 años -quien en entrevista con CiberCuba dijo que no esperaba que sus videos en TikTok causaran tal impacto en la comunidad cubana- no dudó en agradecer públicamente el mensaje de solidaridad de la trinitaria, y exhortó a los cubanos a perderle el miedo a la dictadura.