Influencer española agradece apoyo de trinitaria y exhorta a los cubanos: Revelaos, no tengáis miedo

La influencer española Rosa Martorell (iamrousmary, en sus redes sociales) agradeció al mensaje de solidaridad de una trinitaria avergonzada por el trato que dos de sus compatriotas le dieron a la turista durante su visita a Cuba, y exhortó a los cubanos a que perdieran el miedo a la dictadura.

“Este es un mensaje para Mireya Jiménez, esta valiente cubana de Trinidad que ha querido enviarme un video”, comenzó diciendo la española quien dio las gracias a todos los que le enviaron el mensaje de Jiménez.

“Muchas gracias a todos ellos y, sobre todo, muchas gracias a ti por tus palabras. La verdad es que me siento súper querida, demostráis un cariño enorme y la verdad es que no me esperaba para nada construir en tan poco tiempo toda esta gran comunidad que es maravillosa y en la que cada vez somos más gente”, agregó en referencia a los que condenan el totalitarismo.

“Y no hace falta que me pidas disculpas por nada, porque sé perfectamente que la amplia mayoría de cubanos no apoyan la dictadura, lo pude comprobar yo misma cuando estuve allí, cuando estuve preguntando a los cubanos. Estáis todos muy cansados de toda la situación que os están haciendo vivir allí el Gobierno social comunista”, expresó.

Martorell aprovechó la oportunidad e hizo extensivo su mensaje al pueblo de Cuba para que pierdan el miedo y se rebelen de una vez contra el poder que los oprime:

“Os mando mucha fuerza y os pido que dejéis el miedo a un lado porque, al final, Cuba solo se puede cambiar desde dentro, solo lo podéis cambiar vosotros, solo vosotros podéis hacer el cambio realidad. Así que dejad el miedo a un lado porque si salís todos a la calle no os pueden meter a todos en la cárcel, no se pueden cargar a todo el mundo si todo el mundo salís que sois la mayoría, porque es que lo sois, es que yo lo vi... es que ganáis, es que ganaríais”, exhortó convencida de que quienes se oponen al gobierno son mayoría.

La joven influencer advirtió que el cambio en Cuba solo beneficiaría a los cubanos, “ganaríais con eso, lo que tenéis que dejar el miedo a un lado” aseguró.

“Por favor, revelaos, no tengáis miedo, dejad de quedaros en vuestras casas porque solo vosotros podéis materializar el cambio en Cuba, por favor que seto sea el inicio de la contrarrevolución cubana”, sentenció.

Este viernes, la cubana Mireya Jiménez Calzado, de 62 años y residente en la ciudad espirituana, envió un mensaje de apoyo a las influencers españolas Rosa Martorel y Laura Méndez, interpeladas por dos ancianos que las ofendieron y amenazaron con la policía mientras grababan un video de una cola para comprar el pan.

“Esas personas que te encontraste equivocadas, son unos descarados y unos mantenidos. No pienses que todos somos iguales", subrayó la trinitaria y le aseguró que, como ella, miles de compatriotas suyos no están de acuerdo con el régimen en la isla.

Rosa Martorell -quien es ingeniera aeronáutica y reside en Palma de Mallorca, España- estuvo de visita en Cuba recientemente y ha publicado varios videos que se han hecho virales sobre la realidad del cubano de a pie. La escasez de todo, la distribución de la leche normada, las colas para comprar pan y aseo han sido algunos de los problemas que ha mostrado.

En entrevista a CiberCuba, la joven de 29 años dijo que no esperaba que sus videos en Tik tok, plataforma en la que ha denunciado los embustes de la izquierda y por la que se dio a conocer entre internautas de la isla, causaran tal impacto en la comunidad cubana.