Entrevista con Rosa Martorell, la española que fue a Cuba y denuncia la realidad de la isla en sus redes

Rosa Martorell (iamrousmay) en entrevista con CiberCuba Foto © CiberCuba

Rosa Martorell (iamrousmary, en sus redes sociales) es una joven de 29 años que estuvo recientemente de visita en Cuba. Es ingeniera aeronáutica y trabaja como tal en Palma de Mallorca, España, según dijo en entrevista a CiberCuba.

Sobre los motivos de su viaje, su percepción de los cubanos y sus denuncias virales sobre la realidad de la isla nos estuvo comentando en exclusiva.

¿Qué te motivó a ir de vacaciones a Cuba?

Teníamos vacaciones, las vacaciones de semana santa aquí en España, y lo estaba hablando con mi amiga que podríamos ir a algún lugar. Un sitio que haga calorcito y que también pudiéramos ir a la playa y [la idea de ir a] Cuba surgió así. Los boletos estaban a un precio asequible y nos decidimos a aventurarnos a ir a Cuba.

¿En cuántos lugares de Cuba estuviste?

Estuvimos en La Habana, en Viñales, en Trinidad, en Camagüey, fuimos hasta Santiago también, en coche. La carretera estaba fatal. Yo nunca había visto tantos baches en una carretera. Yo pensaba que nos quedábamos ahí. Fue una pesadilla que no se terminaba porque, encima, íbamos [conduciendo] de noche y había llovido.

Hemos visto tu impactante video de la distribución de la leche en Trinidad. ¿Qué te hizo esperar a esa hora de madrugada, por el camión que distribuye la leche?

Por lo que me contaban los cubanos, ya me estaba sorprendiendo yo porque yo sabía que las cosas estaban mal, pero no a tal nivel. (….) Yo pregunté qué hacía tanta gente esperando en la calle a la 1:00 de la mañana y nos dijeron que el camión de la leche debería haber pasado a las 9:00 de la mañana, lo que sería se había estropeado, había tenido habido una avería, y que estaban esperando a esas horas por la leche (…) Gente mayor esperando ahí, en la calle, gente mayor que debería estar descansando ya en sus casas (…)

Parecía como un camión cisterna de no sé qué, de cualquier otra cosa, y en eso me puse automáticamente a grabar porque, digo, es que esto lo tengo que grabar, es que esto en mi vida lo voy a ver más. Y yo creo que nadie sabe que esto pasa aquí en este país.

¿Cómo fue el encuentro que tuviste con las dos personas que prácticamente querían impedirte que firmaras?

La anoche anterior fue lo del camión de la leche. Justo pasamos por allí también, y vemos la tienda del pan y con toda la cola, y vemos que se vendía por libreta, lo ponía el cartel. Y digo, bueno, pues también me pondré a grabarlo porque yo siempre oigo en España lo de la libreta o lo de la cartilla de racionamiento y las tiendas, pero no nos lo imaginamos.

Entonces digo, pues voy a grabar y me pongo ahí tranquilamente describiendo lo que es esto. (…) De repente, me salta una mujer diciendo ‘no les mientan, esto no es así’. Es como que encima les molesta a la gente que grabes y que quieras enseñar eso a la gente.

¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la isla?

El contraste que se vive en un mismo país, de tener los hoteles -que en ningún caso critico los hoteles porque, al final, Cuba podría ser un país próspero si se viviese bien del turismo y si se invirtiera el dinero que deja ahí el turista en el pueblo.

El problema es que todo el dinero del turista va al Gobierno y no se invierte nada, pero me sorprende la capacidad que tiene el Gobierno para invertir dinero en lo que les conviene, y luego vas a otros lugares y es totalmente ruinosa la situación.

O sea, es un contraste en un mismo país y eso es lo que más me llamó la atención: Hay dinero para unas cosas y luego para otras no hay ni un solo euro.

¿Qué fue lo que no te gustó de Cuba?

Hay pocas cosas no me no me gustaron, la verdad. Cuba es un país con unas playas preciosas, aunque Mallorca también tiene unas playas, tengo que decirlo, pero la sociedad también me encantó, aunque te llevas un poco un sabor agridulce porque, al final, la gente tiene que vivir a base de chanchullos entre ellos porque no les da para vivir.

O sea, viven en tales condiciones, en tal miseria por culpa de la represión que están viviendo por parte del Gobierno y de la dictadura socialista que tienen que ganarse la vida de cualquier forma y, al final, el turista es entre comillas un poco la víctima porque intentan sacarte un poco del dinero como sea y eso como que te genera un poco de desconfianza (…)

No sé si me entiendes, pero es como que te da rabia pero a la vez te da lástima, porque es que no tienen otra opción que a lo mejor intentar rascarte algún euro aunque no sea así porque es que no tienen forma de cómo vivir. Hasta yo misma lo haría por mis hijos y por subsistir ahí en ese país.

¿Cómo te las arreglaste con el cambio de moneda y los MLC?

Es que eso es un caos. Tienen la moneda nacional, sin embargo, en las tiendas que no son por cartilla, tienen que pagar en MLC que es una moneda en una tarjeta en la que tienen que poner ellos los euros.

¿De dónde consiguen los euros, me pregunto yo, si la moneda nacional es el peso? Y al final, el gobierno utiliza al cubano de a pie para conseguir euros y comprar sus caprichos y vivir como reyes con el euro que le consigue el cubano. El cubano cobra 2 mil 500 o 3 mil pesos, me dijeron, y luego las cosas en las tiendas cuestan incluso más caras que en una tienda en España.

Te digo, yo no sé cómo sobrevive la gente.

¿Qué escuchaste sobre las protestas del 11J?

Un cubano me dijo que tenía su nieto de 17 años metido en la cárcel, entonces, escuchar estas cosas te dan escalofríos. Gente inocente metida en la cárcel solo por haberse manifestado en contra del gobierno

¿Qué fue lo que más te gustó de Cuba?

La gente. La gente siempre es muy amable. Los cubanos también son de sangre caliente, muy abiertos de mente. Yo me sentí muy querida allí (…)

Cuéntanos de la acogida de tus videos sobre la realidad cubana

La mayoría de la gente que me escribe son cubanos de todo el mundo. La sociedad española no difunde mucho mis videos porque no les cala tan hondo, pero me dicen ‘la que has liado, Rosa’. Yo no me lo esperaba, la verdad. Yo solo quería enseñar un poco lo que hay en Cuba, pero no esperaba que tuviese esa difusión en tan poco tiempo (…)

¿Es un placer poder aportar mi granito de arena, aunque algún cubano me ha dicho, de chiste: ‘¿Cómo que un granito? Has aportado una roca entera’.