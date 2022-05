Presunto paquete de croquetas de pescado con sabor a chorizo causa asombro en redes sociales

Una foto de un presunto paquete de croquetas de pescado con sabor a chorizo ha causado conmoción entre cubanos en las redes sociales y generado múltiples críticas y burlas.

La imagen la compartió el fotógrafo y YouTuber cubano Yander Serra, aunque no especificó dónde fue tomada. Apenas se lee en una etiqueta del paquete "Empresa Pesquera Industrial de Cienfuegos (EPICIEN)", su dirección, y la fecha de vecimiento de los alimentos (3 de mayo de 2022).

En las páginas de Twitter y Facebook de EPICIEN, en las últimas semanas, CiberCuba no localizó ninguna referencia a dicho producto, por lo que no es posible establecer si se trata de un error en la etiqueta, una foto adulterada o, efectivamente, de alguna innovación alimentaria.

Una nota de abril de 2021 del periódico oficialista cienfueguero 5 de septiembre precisa que EPICIEN "tiene por objeto social la captura, cultivo, industrialización y comercialización de especies de plataforma y acuícola, así como las producciones adquiridas de la pesca comercial privada".

"Como rubros exportables aportan al mercado internacional el camarón (cola y entero), pescado entero y eviscerado, vejiga natatoria, y más recientemente incursiona en la aleta de tiburón", agrega.

Dicho texto hablaba sobre la comercialización online de las producciones de la empresa en MLC (Moneda Libremente Convertible). "Esta novedosa gestión comercial responde a las estrategias de la entidad sureña para captar divisas, en correspondencia con las necesarias transformaciones económicas que le impone la Tarea Ordenamiento a la empresa estatal socialista", decía.

Pero EPICIEN no es la única industria que produce esa extraña combinación de chorizo y pescado, que no se sabe si en realidad implica la combinación de dos carnes o si se trata de un tipo de pescado similar al chorizo.

También en 2021, el diario estatal Escambray publicó un listado de tarifas y precios de Sancti Spíritus en el que aparecen las propuestas de la Empresa Pesquera de Sancti Spíritus (PESCASPIR) y en este apartado se menciona el "chorizo de pescado" y la "masa de chorizo de pescado"; así como el "perro caliente de pescado" o la "jamonada de pescado".

En España, al menos dede 2008, aunque es posible que alguien tuviera la misma idea antes, se comercializan "embutidos de pescado". De acuerdo con un texto del diario español El País, el chef Ángel León fue su promotor.

“Tuve la idea en marzo de 2008 como un recurso para aprovechar los lomos y la grasa de los albures (lisas / mújoles), poco valorados, pero de sabor delicioso cuando proceden de aguas limpias. Nunca tan suculentos como a principios de primavera, antes del desove, periodo en el que acumulan grasas Omega-3 e incontables nutrientes, yo los denomino las lubinas de los pobres”, ha explicado León.

No obstante, en redes sociales no hay referencias claras acerca de los ingredientes de las presuntas croquetas de pescado con sabor a chorizo. En los comentarios al post de Yander Serra no ha aparecido nadie que diga haber probado el alimento.

"Tú sabes que nosotros nos destacamos en cualquier rama que tenga que ver con la innovación, de aquí nada me asombra, nada me asusta", dijo un usuario, en alusión a los numerosos inventos que forman parte del imaginario gastronómico cubano.

Uno de los supuestos alimentos promovidos desde la prensa estatal que más polémica ha desatado en los últimos meses ha sido la "leche de cucaracha", descrita como "la secreción de una sustancia cristalizada de aspecto lácteo".