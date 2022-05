Yordenis Ugás emociona a conductor de Uber y su esposa

El boxeador cubano Yordenis Ugás relató la bonita experiencia que vivió cuando pidió un servicio de Uber y el conductor del carro resultó ser un gran admirador suyo.

Según contó el púgil, cuando el chofer vio el nombre de la persona a la que debía recoger, pensó: "Na… seguro es otro Yordenis Ugás".

"Cuando llegó y vio que era yo de verdad, me dijo lo orgulloso que estaba de mí como deportista y como cubano, y se emocionó hasta las lágrimas. Me dijo que no tenía redes sociales y que su esposa me amaba y le dije: 'Llámela por FaceTime para saludarla'. La llamó y saludé a su esposa y ella estaba feliz, y yo me sentí honrado y agradecido", detalló.

Ugás recordó que para él el honor más grande de su vida es tener el respeto y amor de su comunidad y de una gran mayoría de los cubanos.

"Soy un hombre que viene de una dura derrota. Pero cuando pasan estas cosas, te das cuenta que no has perdido nada. Que gracias a Dios estás triunfando y tomando victorias mucho más grandes todavía en la vida", recalcó.

El boxeador compartió en su muro de Facebook la fotografía con el afortunado conductor, lo que emocionó más aún a su familia.

"Ay, campeón, nos has hecho llorar, aquí está la foto con mi esposo, Eres una persona excepcional, tan humilde y tan patriota, mi familia siente gran admiración por ti, y estas cosas que haces lo demuestran", expresó Marlén Mesa.

Foto: Captura de Facebook / Marlén Mesa

"Fue un honor conocer a su esposo y conversar con usted. Gracias por su cariño y respeto", respondió él.

En abril Yordenis agradeció las muestras de cariño tras ser derrotado frente al norteamericano Errol Spence, en la pelea por el título mundial en la categoría de las 147 libras.

"Mi familia, mi equipo, mis amigos y la mayoría de los cubanos están orgullosos de mí y de lo que represento. No puedo esperar con el favor de Dios para regresar a esa arena y representar con orgullo mi comunidad y seguir elevando mi mensaje. Patria y Vida", subrayó.

El deportista salió al paso así a los rumores que insinuaron que el combate estuvo arreglado.

"Escucho dos, tres cositas que dicen por ahí y me duele porque son cubanos, y tú como fan puedes decir que faltó un golpe más, uno menos, pero nunca juzgar, ni cuestionar mi profesionalidad y compromiso, eso no lo perdono", escribió Ugás en su perfil de Facebook.

