Actriz cubana Yerlín Pérez cuenta cómo llegó a Estados Unidos

Yerlín Pérez en el Show de Carlucho Foto © Captura de pantalla/ Youtube Show de Carlucho

La popular actriz cubana Yerlín Pérez contó cómo llegó a Estados Unidos, tras pasar primero tres meses en México y atreverse luego a cruzar la frontera norte de ese país.

En el show de Carlucho en Univista TV, la artista reveló que primero salió junto al realizador Delso Aquino y la también actriz Gelliset Valdés rumbo a República Dominicana con la ilusión de obtener una visa y viajar a EE.UU de forma legal, pero que ese plan no funcionó, por lo que Aquino y Gelliset decidieron seguir camino de forma inmediata, mientras ella se quedaba atrás pues “esa parte de cruzar fronteras para mí siempre fue algo muy lejano”.

“Me fue muy difícil, yo pensé que no podía, realmente pensé que no podía. Me busqué las 700 mil justificaciones (...) y me inventé todas las historias habidas y por haber”, afirmó la intérprete, reconocida en Cuba por dar vida a populares personajes como el de Arturita en el programa Deja que yo te cuente.

“Nadie que me quería, entendía por qué yo no estaba aquí ya, no los que están aquí, ni los que están allá [Cuba], porque también recibí llamadas de muchos amigos que me dijeron 'sálvate'. (...) Iba pasando el tiempo y me di cuenta que sin mi hijo no podía”, agregó Yerlín.

En la entrevista agregó que el mejor regalo que pudo recibir por este Día de las Madres fue poder reencontrarse con su hijo de 21 años, quien desde noviembre de 2021 se encuentra en Miami. Habló también sobre lo difícil que es desprenderse de las personas que se quedan en la isla, muchos amigos que aplauden y abrazan su carrera.

Carlucho aprovechó la emoción del momento para compartir un mensaje que le envió a Yerlín el actor Roque Moreno. “Tengo el corazón estrujado, pero estoy muy feliz, muy feliz por ti. Estoy aquí, en el malecón, deseándote todo lo bueno pues se te van a abrir todas las puertas, porque eres maravillosa como actriz, como persona. (...) Se te van a sobrar amigos y oportunidades”, afirmó el artista.

El presentador del show coincidió con esa idea y aseguró que él mismo sería un apoyo incondicional para impulsar la carrera de la artista en Estados Unidos. En un principio, ya está incorporada al staff del espacio televisivo, donde también se presentan con regularidad otros artistas que han escapado de Cuba, como es el caso de Gelliset Valdés, Nelson Gudín, Omar Franco y Andy Vázquez.

Es esta la segunda entrevista que Carlucho le realiza a Yerlín. La primera también estuvo cargada de emociones, sobre todo con el reencuentro de la actriz y su hijo, quien se mostró muy feliz, pues a pesar de que ya tenía a su padre (Delso Aquino) y a su abuela con él, su mamá es su guía principal en la vida.

La artista también se encontró en el espacio con Aquino, Gelliset, Gudín (mejor conocido como El Bacán) y Franco, a quien los cubanos reconocen por su papel de Ruperto en Vivir del cuento. Los intérpretes recordaron los personajes y programas que compartieron juntos en Cuba y se mostraron esperanzados por este nuevo comienzo de sus vidas.

Además de por su rol en Deja de que yo te cuente, Yerlín trabajó en la isla en el espacio humorístico Pateando la lata, y en las telenovelas La cara oculta de la luna, La sal del paraíso y Vuelve a mirar, así como en la película Yuli.