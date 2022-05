Tribunal cubano desestima apelación a manifestantes del 11J en San Antonio de los Baños

El Tribunal Provincial de Artemisa desestimó el recurso de apelación que presentaron 11 cubanos que participaron en las protestas del 11J, en San Antonio de los Baños.

Tras una vista que concluyó el viernes pasado los familiares de los presos políticos lamentaron que el tribunal ratificara las sanciones y no subsanara la injusticia que se cometió.

"Al principio del primer juicio se regó la ‘bola’ de que seis muchachos iban a salir en libertad, ¡cómo nos pusimos las madres! Todas queríamos que fuera el de nosotros, pero son diecisiete", declaró a Martí Noticias Adisnubia Espinosa Machín, madre de Rosa Jany Millo, la única mujer del grupo.

A la joven de 27 años le aplicaron una condena de seis años de privación de libertad, lo mismo que pedía la Fiscalía, algo con lo que la familia está en desacuerdo.

"¿Qué hizo mi hija?, lo mismo que hizo el pueblo entero, como se dijo allí, ¿porque está mi hija ahí? No lo sé todavía. ¿Por qué razón no le bajó ni un día? No lo sé", lamentó Espinosa Machín.

Yudith María Ramírez, esposa de Miguel Díaz Sosa, quien no resultó favorecido por el recurso, explicó que el Tribunal Municipal rechazó el recurso de apelación porque estaba de acuerdo con las sanciones que se habían dictado.

Es así como Adrián Rodríguez Perera, Ariel Pérez Montesino, Carlos Manuel Pupo Rodríguez, Denis Hernández Ramírez, Julián Manuel Mazola Beltrán, Omar Hernández Calzadilla, Rolando Yusef Pérez Morera, Rosa Jany Millo Espinosa, Yoel Díaz Hernández, Miguel Díaz Sosa y Rolando López Rodríguez, no tuvieron la oportunidad de beneficiarse con un cambio de medida.

Seis cubanos que protestaron el 11J en San Antonio de los Baños si fueron beneficiados con un cambio, entre ellos Yoan de la Cruz, que fue el primero en transmitir en internet las movilizaciones populares que tuvieron lugar ese día, quien deberá cumplir una condena de cinco años sin internamiento.

"Feliz con los que salieron para el correccional, pero me hubiera gustado que todos hubiesen alcanzado un poquito de misericordia. Mi hija, la única hembra, una muchacha de 27 años con una niña de 9 que ya está presentando problemas psicológicos, ya está apartándose del grupo. Le dieron oportunidad de correccional a muchos hombres que no tienen hijos y entonces a la mía no se la dieron", lamentó la madre de Rosa Jany Millo.

Algunos de los que fueron condenados en San Antonio de los Baños por las protestas del 11J deberán cumplir hasta 10 años de cárcel, de acuerdo al dictamen del jurado que los acusó por diferentes delitos como desacato y desorden público.