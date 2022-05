Escuela primaria afectada por explosión del Hotel Saratoga podría estar reparada en tres semanas

La escuela primaria Concepción Arenal, de La Habana Vieja, afectada por la devastadora explosión del Hotel Saratoga, podría estar reparada dentro de tres semanas, exactamente el 28 de mayo próximo.

Leslie Martey, responsable de esta obra por parte de la Empresa Contratista General de Obras de La Habana (SIMAX) dijo a la oficialista Agencia Cubana de Noticias que primero están evaluando la magnitud de los daños y la cantidad de recursos necesarios.

Captura de pantalla ACN/ Ana Fernández de Lara López

Martey agregó que también tienen en cuenta para dar esa fecha estimada la calidad del trabajo y el compromiso de los obreros. Explicó que la explosión causó severas afectaciones en los pisos, el entramado de madera y la carpintería (que incluye ventanas y puertas).

Asimismo señaló que las ondas expansivas provocaron la aparición de algunas grietas y de daños en las cornisas, la pintura y los vitrales, por lo cual la escuela requiere una fuerte restauración, que tratarán de acelerar al máximo posible.

“Estamos trabajando bien y con rapidez porque es una obra priorizada, que tiene un período de tres semanas para su culminación”, acotó la especialista en ese sentido.

Captura de pantalla ACN/ Ana Fernández de Lara López

Por su parte, Alexis Gómez González, jefe de brigada perteneciente a la Empresa Constructora de Obras de Arquitectura 53, destacó que en la reparación del centro educativo trabajan más de 40 obreros, divididos entre los tres niveles del edificio.

Aclaró que en esta etapa inicial de la obra, el equipo lo conforman enchapadores, electricistas, ayudantes y albañiles, quienes iniciaron las labores constructivas de forma simultánea en los tres pisos de la escuela primaria.

Gómez González también apuntó que las afectaciones más severas se localizan precisamente en el último nivel, donde quedó dañada la carpintería y se observan grietas en las paredes, por encontrarse a una altura similar a los pisos más destruidos en la explosión del Saratoga.

Captura de pantalla ACN/ Ana Fernández de Lara López

Jorge Montero Nuviola, director de la institución educacional, afirmó que desde el mismo día del terrible incidente, comenzaron el levantamiento de los perjuicios, con la participación de profesores y padres, y que apenas un día después inició la reparación, con un presupuesto ya cuantificado de acuerdo a las necesidades.

Este nueve de mayo, los alumnos de la escuela primaria reiniciaron sus actividades docentes, distribuidos en otros cuatro centros de enseñanza de la capital del país.

“Aquí están los niños de la escuela primaria Concepción Arenal, ahora reubicados en la escuela primaria Rafael María de Mendive que se encuentra en Prado, para que continúen sus clases luego del susto del viernes 6 de mayo en el horario de la mañana”, informó en su perfil de Facebook el periodista de Radio Habana Cuba, Dairon Caballero Heredia, quien se identifica en las redes como Dairon Rhc.

La institución educativa fue afectada por la explosión del Hotel Saratoga que hasta la fecha ha causado la muerte de más de 30 personas. Además de los daños materiales, cinco estudiantes del centro resultaron heridos durante el siniestro.

Uno de los niños de esa escuela relató la experiencia de ese día y explicó cómo ayudó a su maestra a evacuar a otros alumnos. Kamil Llanez Perdomo, de 12 años, contó al semanario oficialista Tribuna de La Habana que, la explosión causó un ruido muy fuerte que lo dejó aturdido por unos instantes y que luego quiso salir corriendo, pero recordó que su papá le había advertido que en situaciones de desastre lo más importante es conservar la tranquilidad.

"En mi aula no hubo heridos, pero a mi alrededor vi compañeritos ensangrentados y adoloridos y eso me afectó muchísimo. Son imágenes que creo no voy a olvidar nunca. Ayudé a la maestra en la evacuación, por eso fuimos de los últimos en salir", añadió.