Piscina del Saratoga continúa llena de agua por temor a desestabilizar estructura del hotel

La piscina en la azotea del hotel Saratoga de La Habana aún continúa llena de agua por temor a que en su drenaje se desestabilice lo que queda de la estructura del inmueble, tras la explosión ocurrida este último viernes.

“Mientras estemos trabajando en la etapa de rescate y salvamento de las posibles personas que estén en el sótano, y para nosotros eso es lo fundamental, no podemos garantizar ni propiciar un drenaje de la piscina, porque eso podría desestabilizar la estructura del edificio y además provocar más agua en el sótano”, declaró este miércoles a la oficialista ACN la directora de la empresa filial de proyectos Restaura, de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, Tatiana Fernández de los Santos.

La directiva refirió, además, que en un primer momento pensaron desmontar todos los elementos que están en la azotea del hotel, en la que se ubican dos balas de gas, un tanque de combustible, el sistema de enfriamiento y la piscina con agua.

Explicó que mientras estén las labores de rescate y salvamento en el área del sótano, donde podría haber personas vivas o sus restos, “no nos parecía para nada correcto provocar mayor volumen de agua en el sótano, por tanto, aunque en principio se había hablado eso, se descartó”.

También dijo que el drenaje de la piscina y la evacuación de los elementos que hay en la cubierta del hotel se harán en diferentes etapas, “porque hay que ir probando la descompensación de esa estructura, con un peso que está cayendo sobre o bajando o tributando por toda la estructura del edificio”.

La directiva precisó que ese procedimiento lo realizarán mediante el monitoreo de censores para que no ocurra de forma inesperada un desplome o derrumbe parcial del edificio, que pudiera afectar más la planta baja.

Según Fernández de los Santos, aún no pueden precisar los daños de los niveles superiores del edificio porque aún no han podido acceder a esa área, donde “aparentemente no han ocurrido derrumbes”.

Desde este martes los rescatistas ya tienen acceso a todos los locales del hotel, según el Coronel Luis Carlos Guzmán, jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuba.

Guzmán precisó que en estos momentos se está "profundizando en los locales comunes" y se trabaja en conjunto con la Cruz Roja.

"La prioridad es la búsqueda de las personas", sostuvo, y que las tareas de estudio de las estructuras dañadas constituyen ahora una preocupación secundaria.

El especialista, además, indicó que aún no puede decir cuántos días tardarán para terminar las labores de rescate.

"Realmente nosotros no podemos dar un estimado porque la misión principal que tenemos es hallar a las personas que faltan. Por eso no podemos dar un tiempo. (...) Nosotros queremos que sea lo más rápido posible, pero no podemos violar lo establecido con las medidas de seguridad por estar apresurados en tomar una decisión", afirmó Guzmán.

Este lunes, entre la medianoche y el mediodía los rescatistas cubanos extrajeron de los escombros ocho cadáveres.

En la última actualización del Ministerio de Salud Pública sobre el caso, a las 6:30 p.m. de este martes, la cifra de víctimas mortales ya ascendía a 43.

La explosión ocurrida en la mañana de viernes, asociada a un escape de gas, ha afectado hasta las 6:30 p.m. de este 10 de mayo, a 97 personas; de ellas, 17 aún se encuentran hospitalizadas, y 37 ya recibieron el alta médica.

Unas 22 familias de los inmuebles aledaños impactados por la explosión siguen evacuados en un hotel de la Villa Panamericana, aunque otras decidieron irse para casas de familiares, conocidos o personas solidarias con la tragedia.

Las acciones de búsqueda y rescate han sido acompañadas por labores de escombreo y excavación, además de otras tareas como la del achique del agua acumulada en el sótano de hotel, según el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña, quien aseguró además, que preparan las condiciones para bajar con toda la seguridad los sistemas de clima, el grupo electrógeno y dos balas de gas, así como vaciar la piscina, algo que se acometerá en tres fases por su complejidad.

De acuerdo con el jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuba, las operaciones en esa zona se realizan en condiciones de alto riesgo y peligro, motivo por el cual están intentando proteger al máximo a rescatistas e integrantes del cuerpo de bomberos.

Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del PCC en la capital, confirmó que como consecuencia de la explosión fueron afectadas 38 viviendas aledañas al hotel, que comprenden a 95 personas.