Imágenes muestran momento del accidente aéreo en puente de Miami

Nuevas grabaciones de video difundidas este lunes revelaron imágenes del accidente aéreo ocurrido este sábado en el puente Haulover Inlet de Miami, en las que se aprecia la avioneta sobrevolando los automóviles en su fallido aterrizaje de emergencia.

Las imágenes, publicadas por Local 10 News, muestran el momento en que la avioneta vuela a ras de suelo sobre el puente y los techos de los vehículos que circulaban por él, en una arriesgada maniobra de aterrizaje tras perder potencia en su único motor.

La aeronave, un pequeño Cessna 172 movido por una sola hélice, terminó estrellándose en el puente luego de colisionar con un automóvil SUV en el que viajaba una madre con sus dos hijos pequeños, que milagrosamente salieron ilesos del accidente.

No tuvo esa suerte Narciso Torres, un controlador aéreo con diez años de experiencia en distintos aeropuertos de Florida, quien pilotaba el monomotor y falleció tras el impacto y el posterior incendio de la aeronave.

Torres, de 36 años, quedó atrapado en la cabina del avión, pero dos familiares suyos que le acompañaban consiguieron salir y salvar la vida, aunque uno todavía se está recuperando en el hospital con graves quemaduras.

Otras cuatro personas fueron reportadas con heridas de distinta consideración en el incidente que puso en riesgo la circulación por el puente y del que algunos vehículos escaparon realizando bruscas maniobras de giro para no colisionar con el pequeño avión.

Según Local 10 News, las llamadas de emergencia se emitieron segundos después de que el avión apareciera por primera vez sobre el puente y golpeara a dos vehículos antes de realizar un aterrizaje forzoso.

Los videos difundidos este lunes muestran a transeúntes conmocionados y otros que prestan auxilio a las víctimas, arriesgando incluso sus propias vidas. Grabadas con teléfonos móviles, los testigos del insólito incidente captaron imágenes de transeúntes intentando llegar a las víctimas.

Testigos de los hechos se pusieron inmediatamente en acción para tratar de ayudar a las víctimas, como se ve en varios videos de teléfonos celulares. Desafortunadamente para Torres, su cuerpo no pudo ser recuperado a tiempo de las llamas.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) actualmente está revisando lo que queda de los restos del avión. Un portavoz de la entidad indicó que “parte de la investigación consistirá en solicitar datos de radar, información meteorológica, comunicación de control de tráfico aéreo, registros de mantenimiento del avión y registros médicos del piloto”.

La investigación podría tardar hasta dos años en completarse, aclaró el portavoz de la NTSB.

A finales de febrero, un helicóptero se precipitó en una concurrida playa de Miami Beach. Un video publicado por la policía mostró el momento en que el helicóptero cae al agua a escasos metros de decenas de personas que disfrutaban de la playa ese fin de semana.

Los bañistas, en la turística zona de South Beach, quedaron sorprendidos ante la aeronave, que tocó el agua con las hélices aún girando. Tras unos instantes de confusión, las personas se lanzan al rescate de los ocupantes, subiendo a uno de ellos sobre una tabla de surf hasta la llegada los rescatistas.

En el helicóptero viajaban dos personas, que fueron trasladadas al hospital. El piloto caminó hasta la playa con varias cortadas en el cuerpo, y provocó los aplausos de los vacacionistas asustados, aseguró.

A pocos días de empezado el año 2022, Blake Alexander, de 22 años y patrón de una embarcación, acudió al rescate de tres personas luego de que la avioneta en que viajaban se estrellara a 10 millas (16 kilómetros) de la costa de Marathon, en Florida.

El buen samaritano relató que los tres pasajeros de la aeronave hacían gestos frenéticos pidiendo ayuda, por lo que no dudó en acercarse y socorrerlos. "Me acerco y me doy cuenta de que era un avión, y veo lo que eran tres cabezas y sus brazos agitándose", agregó.