Dos heridos tras fallas en el aterrizaje de una avioneta en Homestead

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Una avioneta Cessna C140 volcó este sábado sobre la pista del Miami Homestead General Aviation Airport durante una maniobra de aterrizaje, dejando dos personas con lesiones menores en el sur de la Florida.

Según el informe preliminar de las autoridades, a bordo viajaban un estudiante de aviación y su piloto instructor cuando ocurrió el accidente, en el área de la calle 287 y la avenida 217 del suroeste, en las inmediaciones del aeropuerto de aviación general de Homestead, en el condado Miami-Dade.

Las autoridades indicaron que el estudiante estaba realizando la maniobra de aterrizaje cuando presionó los frenos «demasiado fuerte», lo que provocó que la avioneta volcara sobre la pista.

El accidente activó la respuesta del Departamento del Sheriff de Miami-Dade (MDSO) y de unidades de Miami-Dade Fire Rescue, que acudieron al lugar y atendieron a ambos ocupantes directamente en la escena.

Los dos heridos sufrieron lesiones menores y fueron tratados en el lugar del accidente, sin necesidad de traslado a ningún hospital, según confirmaron las autoridades.

La Administración Federal de Aviación (FAA) confirmó en un comunicado oficial que la aeronave involucrada es del tipo Cessna C140, un modelo biplaza de ala alta fabricado entre 1946 y 1951 que ha sido ampliamente utilizado en escuelas de aviación a lo largo de décadas.

Según la red de seguridad aérea Aviation Safety Network, la aeronave habría quedado fuera de servicio tras el incidente, lo que indica que los daños estructurales serían de consideración pese a que los ocupantes resultaron ilesos de gravedad.

El Miami Homestead General Aviation Airport, con código FAA X51, es un aeropuerto de uso público propiedad del condado Miami-Dade, ubicado en la avenida 217 del suroeste en Homestead. Opera las 24 horas del día y es utilizado principalmente para aviación general, entrenamiento de vuelo, vuelo en planeadores y paracaidismo.

Las autoridades indicaron que no hay más información disponible por el momento, ya que la investigación continúa en curso.

Este accidente es el segundo que ocurre en el sur de la Florida en menos de 24 horas.

El viernes, una avioneta se estrelló cerca de un hospital en Pembroke Pines, en el condado de Broward, tras sufrir una falla de motor después del despegue desde el aeropuerto North Perry.

En ese caso, la aeronave —un Cessna 172P— intentó regresar al aeropuerto, perdió altitud y cayó en un área verde próxima al South Florida State Hospital, un centro psiquiátrico estatal.

Sus dos ocupantes fueron rescatados conscientes y en condición estable, y la FAA también investiga ese accidente.

Ambos incidentes, aunque no relacionados entre sí, ponen de relieve los riesgos asociados a las maniobras de entrenamiento de vuelo en la región y la intensa actividad de aviación general que registra el sur de la Florida.