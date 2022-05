Britney Spears pierde el bebé que esperaba con Sam Asghari

Britney Spears anunciaba este fin de semana la triste noticia de la pérdida del bebé que esperaba junto a su prometido Sam Asghari.

A través de un comunicado que publicó en su perfil de Instagram, la cantante de 40 años expresó: "Con profunda tristeza tenemos que anunciar que hemos perdido a nuestro bebé milagro en la etapa temprana del embarazo. Quizá debimos esperar para anunciarlo hasta que estuviera más avanzado, pero en ese momento estábamos emocionados por compartir la buena noticia".

"Nuestro amor es nuestra fuerza. Continuaremos intentando hacer crecer nuestra hermosa familia", agregó la Princesa del Pop en el mismo mensaje, en el agradece el apoyo de sus fans en estos momentos.

"Tendremos un milagro pronto", comentaba Sam Asghari junto al mismo post.

Fue a principios de abril cuando la artista anunciaba con gran ilusión que estaba esperando su "bebé milagro".

"La paternidad es algo que siempre he esperado y que no me tomo a la ligera. Es el trabajo más importante que tendré nunca", expresaba el entrenador personal de 28 años en su perfil de Instagram tras hacerse pública la noticia del embarazo. Uno que era un sueño hecho realidad para Britney Spears tras librarse de la tutela de su padre.

Este hubiera sido su primer hijo con Sam Asghari y el tercero para ella, que tiene dos hijos adolescentes con su ex marido Kevin Federline.

