Policía cubana desaloja a familia con tres niñas en La Habana

La policía cubana desalojó en La Habana a una madre con sus tres niñas pequeñas.

Los agentes irrumpieron en la vivienda por la fuerza para sacar a la madre con sus hijas a la calle. La cubana Sudemis Pérez denunció el desalojo en su perfil de Facebook y se cuestionó las razones de tanta violencia policial en un entorno donde habían niños.

"En Cuba no hay desalojo y... ¿Qué es esto? Dieron golpes y no les importo que habían tres niñas, una de ellas en una cuna. ¿Quiénes dieron golpes? La policía y los Boinas Rojas a la revolución", dijo Pérez.

En las imágenes se ve a una mujer atrincherada detrás de la puerta de su presunta casa. Fuera se escuchan voces de hombres y golpes en la puerta.

La mujer amenaza a la policía diciendo que prenderá fuego a la casa si persisten en su intento de entrar, pero los golpes se hacen más fuertes.

Hay al menos dos niñas que salen en la grabación, una llorando y otra pidiendo que no golpeen a su mamá.

"Suelten a mi mamá" dice la pequeña entre llantos cuando entra un oficial de la policía y un boina roja en la casa, tras lograr cruzar la barricada hecha con los muebles ante la puerta.

Al momento de redactar esta nota se desconocen las razones de la violenta intervención policial en la vivienda. CiberCuba contactó a la cubana que compartió el vídeo pero no ha ofrecido ningún detalle al respecto.

En enero otra madre cubana con tres niñas fue desalojada de un local abandonado del Estado en el municipio San Miguel del Padrón. Su nombre es Ariadna López Sotolongo, y también afirmó que en Cuba sí hay desalojos.

Actualmente vive con sus pequeñas en un local con precarias condiciones en La Habana. "Me dijeron que me iban a ayudar económicamente pero no me han ayudado, por el contrario, todos los papeles que ya había hecho para tener una vivienda tengo que volver a presentarlos desde el principio", expresó.