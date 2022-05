Unión Europea prorroga restricción de viajes que incluyen a Cuba

Aeropuerto de Madrid Foto © Aeropuerto Madrid-Barajas/ Facebook

La Embajada de España en La Habana confirmó que la Unión Europea (UE) prorroga las restricciones de viajes no imprescindibles desde terceros países, entre los que se incluye Cuba.

Estas restricciones la UE las impuso para los viajes dirigidos a los estados miembros del espacio Schengen desde julio del 2020, cuando el mundo estaba en medio de la crisis sanitaria del coronavirus.

Los países miembros de la UE han levantado otras restricciones impuestas en la pandemia, pero en cuanto a los viajes no imprescindibles la decisión sigue siendo mantenerlos bajo control.

La medida ha sido prorrogada hasta 15 de junio, según indica la última modificación de Orden INT/657/2020 hecha por Orden INT/424/2022 aprobada el 13 de mayo y publicada por el gobierno español en el BOE.

Desde el 2021 la medida se prorroga de modo mensual. Las autoridades españolas indicaron que mientras que no se excluya a Cuba del listado de países que tienen restringida la entrada a Europa, continuarán sin tramitar visados de corta estancia, de turista o negocios.

Esta semana el Consulado de España en La Habana indicó que inhabilitará a los usuarios que soliciten citas de visados y pasaportes en su oficinas y luego no acudan a realizar los trámites.

"Advertimos que los usuarios que reserven citas y luego no asistan serán inhabilitados y no podrán reservar citas en el futuro. Si reserva una cita en Notaría, Legalizaciones o Visados y no va a asistir entonces cancélela", indicaron en Twitter.

También alertaron recientemente que aquellos usuarios que usen intermediarios serán penalizados.

"Citas reservadas a través de gestor / intermediario serán automáticamente canceladas. Hay citas suficientes, evita fraudes", señalaron.