Grúa se vuelca durante poda de árboles en Santiago de Cuba

Un accidente ocurrió el jueves en Mangos de Baraguá, en Santiago de Cuba, cuando una grúa que estaba podando unos árboles se cayó.

El incidente, que afortunadamente no causó víctimas ni heridos, fue captado por varias personas que se encontraban en el lugar y que compartieron fotos en las redes sociales.

Foto: ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!’/ Facebook

"La grúa se encontraba levantando unos pinos", dijo Ismany Maceo Leyva en el grupo de Facebook 'ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!'.

Varios internautas comentaron que la posible causa del suceso pudo haber ocurrido por un error del operario al no tomar las medidas de seguridad pertinentes o al manipular mal el equipo.

"Hay que cerciorarse del terreno primero, antes de emplazar una grúa, mirar los apoyos, y cómo sujetar una carga, si es corto el tramo o si es largo, todo influye", dijo un chofer de La Habana.

"Para hacer cualquier maniobra con un equipo de ese tamaño tiene que asegurarse bien donde está situada la grúa, no es levantar por levantar", afirmó un residente en Matanzas.

"La poda de árboles es peligrosa, cualquier rama te lleva la grúa, solamente el volumen de rama te vira una grúa y todo eso influye, el aire el terreno. Pero ese trabajo de los árboles es complicado", comentó un trabajador del turismo.

"No puso bien los apoyos de la grúa, ahí no pasó otra cosa que no fuera eso, esos pinos no son peso para esa grúa", aseguró un pinareño.

Un internauta que afirmó ser operador de una de las grúas de izaje más grandes que existen en Cuba señaló se violaron las medidas de seguridad del equipo. "Cuando no cumples las medidas pasan estas cosas", subrayó.

"Es un gran error. No estudiar bien el árbol y ver con su propios ojos para dónde puedes ser que está halando el estado de gravedad del árbol, ya que no es lo mismo levantar un peso muerto como el hierro o vigas de cemento, a un árbol", expresó un técnico industrial residente en Encrucijada.

Un habanero afirmó que uno de los trabajos más peligrosos al operar las grúas es el de tumbar matas.

"Para mí, no cogieron el pino por donde era y cuando lo picaron se le revolcó y ahí se llevó la grúa. Los gatos se ve que están bien, lo que hay uno que se lo tragó cuando se volcó", opinó.