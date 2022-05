Yaya Panoramix sobre el corazón de estropajo de Lis Cuesta: "¿A ti te quitan la corriente chichi?"

La influencer cubana Yaya Panoramix (Dayana Figueroa) preguntó a Lis Cuesta, si es verdad que a ella le cortan la corriente tras decir que tenía el corazón en modo estropajo por vivir una noche de apagones.

"Nadie se cree que se le va la corriente a los puntos esos. Ustedes no cogen transporte público. Ustedes no hacen colas para comprar perritos calientes. ¡Ustedes no comen perritos calientes!... Y tú dices que te quitan la corriente. ¡A ti!. ¿A ti te quitan la corriente chichi?", cuestionó Yaya Panoramix a Cuesta.

Al inicio de su directa la joven alertó que intentaría "dar chucho", pero que los comentarios de Cuesta en Twitter le parecían tan irónicos que difícilmente lograría sacar las risas reflexionando sobre eso.

"El hecho de que tú sepas que no engañas a nadie y que igual hagas esta talla, es como que... ¡Te estás limpiando el culo con la nación! Tranquilamente" dijo la Panoramix en tono muy serio.

La santiaguera es residente en Italia y se ha vuelto popular en las redes sociales de los cubanos por sus directas en Facebook, donde utiliza un lenguaje coloquial para reflexionar con humor y sátira, sobre diversos problemas de la realidad cubana.

En su mensaje cuestionó los gastos en ropas y marcas de lujo que tiene la esposa de Díaz-Canel y le dejó claro que por más que intente mentir en las redes sociales, todos saben que no vive como el resto de los cubanos.

"Mima tú ves que tú no eres como los demás mortales. En mi casa ayer tampoco pudieron dormir porque ustedes quitaron la corriente por seis horas, en aquella ciudad nórdica y fría llamada Santiago de Cuba, donde te suda hasta el pelo", contó Yaya Panoramix y explicó las diferencias con respecto a Cuesta.

"En el apagón la gente de mi barrio no va a Cubadisco, solo sale y se sienta en el contén de la calle, si el alumbrado público funciona, si no, abren las ventanas y se quedan dentro de sus casa. Eso tú no lo sabes porque donde tú vives ustedes no tienen contén, lo que los separa de la vida real es jardín", comentó.

La influencer se refirió también al trabajo de Lis Cuesta. Le preguntó en qué consiste y le recordó que Díaz-Canel negó públicamente que ella fuera la Primera Dama de Cuba.

"Deberías estar cubriendo un roll de Primera Dama pero el dictador de tu corazón, Pumaboy, dijo que tú no eras primera dama ni pinga. Entonces... ¿En qué tú estás pinchando Cuca? Pa' entendernos", preguntó.

Lis Cuesta se desempeña como jefa de Servicios Académicos de la Agencia Paradiso, adscrita al Ministerio de Cultura. Esta posición le permite coordinar eventos internacionales, con fines culturales. Sin embargo, su protagonismo en dicha empresa supera con creces al de otros gestores estatales cubanos de mayor rango.

Este domingo Cuesta recibió numerosas críticas porque el mensaje donde hablaba de su corazón de estropajo lo publicó en un momento en que se producen numerosos apagones a lo largo y ancho de toda la isla. Los cubanos se mostraron indignados porque en medio de la crisis energética que atraviesa el país ella dijera que sufre esa situación.

La frase del "corazón en modo estropajo" dejó una estela de memes en las redes sociales, donde muchos usuarios la catalogaron como una mujer mentirosa, irónica y cínica.