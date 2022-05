Steven Tyler, vocalista de Aerosmith, vuelve a rehabilitación tras recaer en las drogas

Steven Tyler, vocalista de Aerosmith Foto © Instagram / Steven Tyler

El líder y vocalista de la banda de rock Aerosmith, Steven Tyler, ingresó voluntariamente a rehabilitación por otra recaída, luego de 12 años de abstinencia.

Un comunicado compartido por la agrupación musical en su cuenta de Instagram señala que el cantante y compositor estadounidense “ha trabajado en su sobriedad durante muchos años”; pero “después de una cirugía de pie para prepararse para el escenario y la necesidad de controlar el dolor durante el proceso, ha recaído”.

De acuerdo con la información ofrecida por la banda, Steven “entró voluntariamente en un programa de tratamiento para concentrarse en su salud y recuperación”.

En una entrevista para la revista GQ en 2019, el intérprete de “Walk This Way” y “Crazy” confesó que tiene una personalidad adictiva. “Encontré ciertas drogas que me encantaban y no paré hasta el punto de hacerOtro texto de daño a mis hijos, a mi vida, a mi familia y a mi banda", cita una nota de El Mundo.

Otro texto de GQ añade que prácticamente no hay una sola droga que el vocalista de Aerosmith no haya probado, “empezó a los 16 años con el speed y la hierba, y siguió con los ácidos, la coca y el alcohol”. El consumo excesivo de estas le provocó una hepatitis C.

Según Infobae, en 1986 el artista ingresó a un centro de rehabilitación y tras su recuperación pudo disfrutar de un momento de mucho éxito para la agrupación; pero en 2009 tuvo también una recaída.

Debido a la situación de salud de su vocalista, Aerosmith decidió cancelar la primera serie de fechas de la Residencia de Las Vegas prevista para junio y julio próximos.

“Continuaremos con nuestras fechas de 2022 a partir de septiembre, e informaremos de cualquier novedad tan pronto como podamos. Estamos desolados por haber causado molestias a tantos de vosotros, especialmente a nuestros fans más fieles que a menudo viajan grandes distancias para vivir nuestros espectáculos”, añade el comunicado en Instagram.

La banda de rock aseguró que de las entradas vendidas a través de Ticketmaster para las presentaciones canceladas, se reembolsará el dinero en su totalidad; una decepción para todos aquellos fanáticos que esperaban volver a escuchar pronto y en vivo a "Los chicos malos de Boston".