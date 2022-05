Cubana residente en Italia muere por quemaduras en el 70% de su cuerpo tras aparente accidente doméstico

Cubana residente en Italia fallecida a causa de quemaduras Foto © Facebook/ Sajaris Génesis

Yadira, una cubana residente en Italia e identificada en Facebook como Sajaris Génesis, falleció en la ciudad de Módena, tras recibir quemaduras graves en el 70% de su cuerpo durante un aparente accidente doméstico.

La prensa local informó sobre el terrible incidente el 15 de mayo pasado, luego de que la mujer de 46 años fuese admitida con carácter urgente en el hospital de Parma, en el departamento de reanimación de la división de grandes quemados.

De acuerdo con la nota, el esposo de la cubana la acompañó primero al Policlínico de la zona de Buen Pastor, desde donde fue remitida a la institución sanitaria de Parma, como consecuencia de la gravedad de sus heridas.

El individuo, natural de ese país europeo, explicó a las autoridades que el accidente ocurrió mientras su pareja manipulaba alcohol etílico que probablemente había entrado en contacto con una llama. No obstante, no se llegaron a conocer todos los pormenores pues la mujer no podía hablar como resultado de las quemaduras que finalmente ocasionaron su deceso.

El esposo de la víctima se mantuvo a su lado durante todo momento, con excepción de su cita en la comisaría local a donde acudió para explicar con lujo de detalle el incidente, sobre el cual todavía se realiza una investigación policial.

El perfil en Facebook identificado como El Chago de Santiago de Cuba compartió la información con algunas incongruencias, pues refiere que la víctima tenía 37 años y que era su esposo el de 46 años. Asimismo señala que a Yadira, natural de esa provincia del oriente cubano, le sobrevive un hijo pequeño, que en el momento del fatal suceso se encontraba en la isla caribeña.

Captura de Facebook/ El Chago de Santiago de Cuba

También explicó que una fuente cercana a la investigación dijo, de forma anónima a una amiga de la fallecida, que todavía no han recibido ningún contacto por parte de la Embajada de Cuba en Roma y que existen algunas incongruencias con la versión de los hechos que presenta el marido de la cubana.

Una de las principales sospechas de la policía es la ausencia de una llamada previa al número de emergencias en el momento en que las llamas se salieron de control y Yadira resultó herida. Otro aspecto que preocupa a las autoridades es que tampoco pidió una ambulancia para trasladarla al hospital sino que él mismo la llevó en su auto hasta un Policlínico donde claramente no podrían atenderla por la gravedad de las lesiones.

“Los hechos que ocurrieron el 15 de mayo (...) apuntan a un crimen de violencia de género que, con el fallecimiento de la víctima a consecuencia de las quemaduras, pudiera escalar a un feminicidio”. No obstante la investigación está en su etapa inicial por lo que “aún no resulta concluyente porque para llegar a eso, habría primero que demostrarlo”, afirmó la fuente.

Varias decenas de internautas comentaron esta publicación y ofrecieron sus condolencias a la familia de la cubana. “¡Qué historia tan triste, tan joven y con un hijo pequeño! Ojalá y se haga justicia en su caso”, “Mi pésame sincero a su familia y en especial a su niño”, escribieron algunos usuarios de la red social.

Por su parte, una amiga de la víctima, identificada en redes sociales como La Puchy Loureiro, compartió un video con imágenes de la fallecida y aseguró que era su madrina de religión. “En Paz Descanse madrina, solo Dios sabe mi dolor, (...) estos son los momentos que tengo que recordar tuyos, con tanta alegría que siempre me dabas y tantos consejos”, dijo Loureiro en su perfil de Facebook.

Captura de Facebook/ La Puchy Loureiro

Más de 100 personas reaccionaron al post y manifestaron también su tristeza por el repentino fallecimiento de Yadira. “Fue siempre muy sincera y divertida, tenía muchos planes para su futuro”, “Lo siento muchísimo, mis pensamientos están con sus familiares y amigos”, comentaron varios foristas.

Un caso similar ocurrió recientemente en Miami, cuando la joven de 19 años Jennifer Castro Santana, murió al recibir un balazo en el abdomen, a los pocos días de llegar a Florida, Estados Unidos. Castro Santana, natural de Cienfuegos, perdió la vida luego de que un arma se disparara por accidente en las proximidades del Boulevard de Santa Bárbara, en Collier County.