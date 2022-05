Cubanos inundan las redes con mensajes de apoyo a Luis Manuel Otero y Maykel Osorbo

Cubanos inundan las redes sociales con mensajes de apoyo a los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez (Maykel Osorbo), a quienes el régimen los están enjuiciando durante este lunes y martes en el Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana.

El juicio a los también activistas e integrantes del Movimiento San Isidro (MSI) se realiza bajo un fuerte despliegue militar en la capital cubana, donde este lunes se les ha impedido salir de sus casas a periodistas independientes, activistas y amigos, según denuncia de la historiadora del arte Anamely Ramos, quien lleva la actualización de estos casos.

También Ramos apuntó que el régimen impidió la presencia de periodistas y diplomáticos que mostraron interés en acompañar a los activistas y documentar que se cumpla el debido proceso en sus casos, además de que se les respeten sus derechos humanos, violados desde que fueron encarcelados desde hace más de diez meses.

Captura Facebook/Movimiento San Isidro

“Saber que en unas horas vas a enfrentar un juicio manipulado y falso me hace sentir super mal, pero tú no estás solo asere, y como me dijiste antes de salir, que yo iba a ser tú voz afuera, no habrá un minuto ni un segundo que no deje de pedir tu libertad. Tú eres un Titán y está más que demostrado. Seguimos y seguiremos más que conectados, solo pido a todos los cubanos que no olvidemos a nuestros valientes hermanos que han puesto su vida por un cambio!! Apoyemos ahora que es el momento!!!”, escribió este domingo en su perfil de Facebook el rapero Eliecer Márquez Duany, conocido artísticamente como El Funky.

Captura Facebook/Anamely Ramos

"Me uno al grito de Libertad por los artistas Maykel Castillo y Luis Manuel Otero quienes en estos momento están siendo enjuiciados injustamente dentro de #Cuba", dice la activista Claudia Genlui en el perfil de Facebook del MSI, inundado de mensajes de apoyo a los dos activistas cubanos.

En ese perfil se puede leer, además, el mensaje de apoyo de Iris Ruiz, coordinadoras del MSI, quien consideró que “nunca debe ser censurado ni criminalizado el expresarse, ni a través del arte, ni a través de manifestaciones pacíficas".

Captura Facebook/Movimiento San Isidro

“Hoy mi amigo, el artista y activista y preso político desde el 11 de julio de 2021, Luis Manuel Otero Alcántara, está siendo acusado por la dictadura en un juicio que es un teatro. La policía política debe haberle dado el guión y la sentencia a jueces, fiscales y demás puestos del tribunal y aparato de justicia. Luis Manuel Otero Alcantara al igual que el resto de los manifestantes pacíficos del 11 de julio de 2021 es inocente y solo ejerció su derecho a manifestarse en espacio público, (espacio público = espacio del pueblo). Libertad inmediata e incondicional para Luisma”, refiere en Facebook el científico Oscar Casanella.

En Twitter, otra de las redes en la que los cubanos expresan su apoyo a los artistas cubanos, la activista Saily González Velázquez, comentó que “quienes queremos una #Cuba para todos los cubanos no descansaremos hasta verlos libres. Hoy pretenden juzgar a Maykel Castillo (Osorbo) y a Luis Manuel Otero Alcántara a 10 y 7 años. Pretenden condenar así el arte libre, el amor la resistencia”.

“Mi deseo es muy grande, lo sé. Deseo que en ese jurado hayan personas honestas, personas valientes que no se dejen intimidar por el aparato represivo del régimen", comenta en esta última red la artista cubana Afrika Reina sobre el juicio a Otero Alcántara y Castillo Pérez, en el que la Fiscalía les pide siete y 10 años de privación de libertad, respectivamente.

Captura Facebook/El Funky

En el primer caso, por los presuntos delitos de ultraje a los símbolos patrios de carácter continuado, desacato, difamación a las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, atentado, resistencia y desórdenes públicos; mientras que, en el segundo, por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y evasión de presos o detenidos.

Este lunes, en Miami y Madrid, representantes del exilio también convocaron a realizar un cordón humano por la libertad de Castillo y Otero. En la ciudad norteamericana la acción se llevará adelante desde la Ermita de la Caridad hasta el Museo de la Diáspora Cubana, mientras que en la europea, la cita es en la Puerta del Sol.