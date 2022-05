Comienza en La Habana juicio contra Luis Manuel Otero y Maykel Osorbo bajo fuerte operativo militar

Los juicios contra el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara y el rapero Maykel Castillo Pérez (Maykel Osorbo) comienzan este lunes y se extenderán hasta el martes en el Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, bajo un fuerte operativo militar.

A Otero Alcántara y Castillo Pérez la Fiscalía les pide siete y 10 años de privación de libertad. En el primer caso, por los presuntos delitos de ultraje a los símbolos patrios de carácter continuado, desacato, difamación a las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, atentado, resistencia y desórdenes públicos; mientras que, en el segundo, por los presuntos delitos de atentado, desórdenes públicos y evasión de presos o detenidos.

Ambos activistas, miembros del Movimiento San Isidro, se encuentran en prisiones de máxima seguridad en las provincias de Artemisa y Pinar del Río, respectivamente. Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021, cuando intentó sumarse a las protestas contra el gobierno que tenían lugar en el país, y Osorbo desde el 18 de mayo de ese mismo año.

Además del artista visual y el rapero, serán juzgados Félix Roque Delgado, quien se encuentra en prisión, y Juslid Justiz Lazo y Reina Sierra Duvergel, que están en prisión domiciliaria y con prohibición de salida del país.

"Para todos los periodistas que me están escribiendo: el juicio de Maykel y Luis es en el tribunal de Marianao, 100 y 33. Está todo militarizado desde el Obelisco pero su trabajo es llegar allí o hasta donde puedan y reportar lo que sea que pase, también con ustedes en caso de que sufran algún perjuicio", declaró en Facebook la curadora de arte y activista Anamely Ramos.

"Dicen que hay tres cámaras de televisión delante del tribunal, para filmarse ellos mismos supongo porque no dejan estar cerca a nadie que no esté en la lista de los acusados que, además, es muy corta. ¿Por qué la TV no filma a toda la policía y los agentes de la SE (Seguridad del Estado) que hay en los alrededores?", expresó.

Ramos compartió su post junto con una foto de ambos activistas abrazados y reveló que la había hecho ella. "Me tembló la mano cuando sentí la energía con que ellos se abrazaron. Habían acabado de declararse en huelga de hambre y sed. Ahora me ha dado por preguntarme si los dejarán abrazarse en el tribunal", destacó.

"Son sólo dos muchachos de barrio, dos artistas, que han puesto a temblar a un Estado entero. Qué fuera de liga lo que han hecho. No puedo evitar pensar qué hubiese pasado si todos los cubanos hubiésemos ofrendado la mitad o un tercio de lo que ellos han dado. ¡Y todavía les piden más!" Señaló.

También varios activistas, como los periodistas Manuel de la Cruz y Luz Escobar y el actor Daniel Triana, han denunciado en redes sociales operativos en sus viviendas que les impiden salir.

Este lunes, en Miami y Madrid, representantes del exilio convocaron a realizar un cordón humano por la libertad de Castillo y Otero. En la ciudad norteamericana la acción se llevará adelante desde la Ermita de la Caridad hasta el Museo de la Diáspora Cubana, mientras que en la europea, la cita es en la Puerta del Sol.