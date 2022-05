Detienen a preso político del 11J Andy García Lorenzo

El manifestante del 11J Andy García Lorenzo está otra vez detenido en una estación de policía de la ciudad de Santa Clara, en Villa Clara, según denuncia de familiares y activistas en redes sociales

“Andy está detenido en la 5ta Unidad. Roxana y Jonathan van saliendo para allá. Yo me conecté un momento para hacer este mensaje. No sabemos lo que sucedió. Está detenido junto con su papá”, denunció este lunes en Facebook Pedro López, suegro de la hermana del preso político, quien ha estado muy pendiente de lo que pasa con él desde que fue detenido en julio último.

“Sabemos que hay una ola represiva en todo el país. Es posible que nos detengan también, y que no dejen llegar a Roxana y a Jonathan tampoco”, añadió.

Facebook / Saily González

Precisó que Andy estaba circulando en moto con su papá cuando fue detenido por la policía.

La activista Saily González Velázquez dijo en su perfil de Facebook que “Andy García Lorenzo fue detenido de regreso del Tribunal, donde le dijeron que tenía que entrar mañana al ‘campamento’. Él y su padre están detenidos en la 5ta Unidad de Santa Clara”.

García Lorenzo fue excarcelado el 25 de mayo último por las autoridades cubanas a la espera del resultado del proceso de apelación de su sentencia.

“Andy García liberado momentáneamente para la casa, a esperar para seguir cumpliendo sentencia en un [régimen] abierto... Felices porque estaremos con él, pero la batalla no acaba #SonInocentes”, indicó en ese momento su cuñado Jonatan López en sus redes sociales.

Por su parte, tras conocer la noticia, Roxana García Lorenzo (hermana de Andy) mantuvo que su hermano no era el único inocente preso por ejercer su derecho a manifestarse en Cuba.

“Mi hermano no es el único, quedan cientos de presos políticos que necesitan de nosotros. #LibertadParaLosPresosPoliticos”, dijo Roxana en una publicación de sus redes sociales. “En unas horas estará mi hermano en la casa”, dijo aliviada la hermana de un joven cuya familia ha estado reclamando su liberación sin descanso desde el mismo momento de su detención.

Condenado a 4 años de cárcel por los tribunales de Santa Clara (la fiscalía solicitaba 7 años de prisión), este miércoles, durante el proceso de apelación Andy García denunció que lo estaban juzgando por su manera de pensar.

Este lunes el joven agradeció a todos los que lo habían apoyado en su liberación y la de los presos políticos y dijo sentirse orgulloso de haber participado en la protesta del 11J.

En un video publicado desde su nuevo perfil en Facebook, Andy García Libre, el joven de 23 años dijo sentirse en deuda con todas las personas que contribuyeron a su excarcelación.

“La gente allá dentro no tiene idea de lo que pasa acá fuera”, dijo en referencia a las muestras de solidaridad para con los prisioneros de conciencia que los presos desconocen por el aislamiento al que son sometidos en cautiverio.

Andy pidió, además, “libertad para mis amigos y mis hermanos de causa” y mencionó los nombres de algunos de los que se encontraban con él, como Leonel Tristá García y Javier Tinglado Ronda, este último con problemas de salud severos.

También habló de la camaradería que existe entre los presos políticos y cómo comparten todo lo que tienen entre ellos “eso no lo sabe quien no lo ha vivido”, expresó el joven quien denunció injusticias en la prisión e irregularidades en el proceso judicial.

“El juicio se veía claramente que estaba preparado. No había una sola prueba” y agregó que los abogados les aseguraban que no había razones para mantenerlos en prisión porque “ustedes no hicieron nada”, recordó.

“Ojalá que por estas directas no me recojan, pero yo estoy aquí si quieren recogerme”, dijo en alusión a la posibilidad de revocación de su excarcelación por alzar su voz y se dirigió luego a los agentes de la seguridad del Estado: “Ustedes saben que yo iba a decir todas estas cosas”.