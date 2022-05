Natti Natasha, sobre el momento en el que declararon culpable a Raphy Pina: "Fue una pesadilla"

Natti Natasha y Raphy Pina Foto © Instagram / Raphy Pina

Casi ha pasado una semana desde que a Raphy Pina le sentenciaron a 41 meses de prisión. Una condena que comenzó a cumplir el mismo 24 de mayo cuando se entregó a las autoridades. Un día que nunca olvidará él ni su familia, que estuvo apoyándole en este momento tan duro.

En medio de estos días tan complicados que están atravesando el productor musical y toda su familia tras la entrada en prisión, vio la luz una entrevista que concedió su pareja, la reguetonera dominicana Natti Natasha, a Santiago Matías en Alofoke Sin Censura. Una charla que mantuvieron ambos un tiempo atrás, antes de la condena, y en la que la artista habló sobre su relación con Raphy Pina y cómo vivió el proceso judicial al que se enfrentó en diciembre, cuando le declararon culpable.

La mamá de Vida Isabelle reconoció que el proceso judicial de su prometido le afectó muchísimo emocionalmente, pero a pesar de todo lo afrontó con energía positiva para salir a adelante.

"Si algo he aprendido de Raphy es echar para alante. Que no esté hoy, no te voy a negar que me dio ansiedad, que me puse nerviosa. Pero no se lo dije, porque le quiero demostrar que todo lo que me ha enseñado lo voy a ejecutar. Es momento de enfocarse en lo positivo y el trabajo. Tenemos muchas bendiciones, tenemos a Vida, a nuestra familia, el imperio que hemos construido", dijo la intérprete de "Sin Pijama", que fue entrevistada por el conductor dominicano en su casa de Miami (Florida). Recordamos que desde diciembre hasta su la vista de la sentencia, Raphy Pina estuvo cumpliendo arresto domiciliario en su casa de Puerto Rico.

Me toca seguir luchando por los sueños que nos quedan por cumplir

"Lo importante no es el obstáculo, sino cómo lo manejas. Me toca seguir luchando por todos los sueños que nos quedan por cumplir y lo más importante es el apoyo en familia", agregó la cantante, que describió como "una pesadilla" el día que declararon culpable al padre de su hija.

"Me sentí horrible cuando lo declararon culpable. Ese día fue una pesadilla. Pero yo sé quién es él. Confío cien por ciento en la inocencia de Raphy Pina. Por esa razón es horrible, no es lo mismo verlo en la televisión o en una película", agregó Natti Natasha, que durante este proceso tan complicado ha sido el mayor apoyo de Raphy Pina.

La cantante también habló sobre Daddy Yankee y lo agradecida que se siente con él por el apoyo que le ha dado a su familia. "No tiene precio el corazón que tiene. No es amigo, es familia. Es un hermano para él", comentó sobre la relación que hay entre ellos.

Raphy Pina fue sentenciado el pasado 24 de mayo a 41 meses de cárcel, tres años de libertad supervisada y una multa de 150 mil dólares por posesión de arma siendo él un convicto federal, ya que en 2015 fue declarado culpable de fraude bancario.

