Yotuel propone pedir el fin del embargo a Cuba a cambio de libertad de presos políticos y elecciones libres

El cantante cubano Yotuel Romero propuso pedir el fin del embargo estadounidense a Cuba en la Cumbre de las Américas, a cambio de que el régimen ponga en libertad a los presos políticos y celebre elecciones libres.

En un mensaje en su muro de Facebook, el rapero, que asistirá en calidad de invitado a la Cumbre, exigió al gobierno cubano que le preguntara al pueblo qué opción política quiere, mediante unas elecciones con varios partidos y controladas por un organismo internacional.

"¡Pregunta al pueblo de Cuba! Si somos millones del 'SI', entonces habremos hablado. Y si pedimos en la Cumbre de las Américas el final del embargo sobre la dictadura cubana! A cambio: La liberación de todos los presos políticos cubanos y elecciones libres en Cuba pluripartidista, supervisadas por una comisión internacional y que gane el que elija el pueblo", señaló.

Foto: Captura de Facebook / Yotuel

La propuesta de Yotuel ha recibido numerosas críticas de cubanos que opinan que el régimen cubano es el que debe aceptar celebrar elecciones democráticas como condición al levantamiento del embargo, y no al revés.

"Si se quita el embargo antes de derrocar la dictadura, habrá dictadura para siempre. Así de simple", aseguró un joven.

"El embargo se elimina cuando en Cuba existan las condiciones creadas, libertad para los presos políticos, libertad de prensa y elecciones libres. El embargo es una ley, ellos persiguen la trata de personas, en Cuba hay un sistema esclavista", afirmó la colaboradora de CiberCuba Iliana Hernández.

Foto: Captura de Facebook / Yotuel

"Las condiciones para quitar el embargo son esas que has dicho, de toda la vida Estados Unidos dijo que cuando se hagan elecciones libres en cuba, quitará el embargo. Hay que pedir por los presos políticos más que otra cosa y por la libertad", alegó una internauta.

Yotuel le respondió que él pide por los presos políticos todos los días. "¿Si nos devuelven a los presos políticos y podemos celebrar elecciones democráticas en Cuba? Entonces", dijo.

Otra cubana comentó que solo alguien muy ingenuo puede pensar que el gobierno cubano aceptaría un trato así.

"Si les quitan el embargo en qué se van a escudar. Con qué tapan el sol, si es que el embargo es ese dedo que usan. La única salida que tenemos es que los cubanos que viven en Cuba salgan a las calles de forma masiva y los quiten del poder. Así y solo así, cualquier otra cosa sería un engaño", subrayó.

El Congreso de Estados Unidos es el único facultado para derogar el embargo al gobierno cubano.

No obstante, la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas (conocida como Ley Helms-Burton), de 1996, estableció que el presidente, en consulta con el legislativo, podrá suspender algunas medidas cuando en Cuba se instale un gobierno de transición, o podrá eliminar todas las sanciones, cuando celebre elecciones democráticas.

Yotuel Romero reaccionó al juicio celebrado en Cuba a los artistas Maykel Castillo "Osorbo" y Luis Manuel Otero Alcántara.

"Paren la mentira sobre estos hombres y sobre el pueblo", demandó en su cuenta de Instagram.

El rapero realizó también una transmisión en directo en su muro de Facebook, en la que se refirió a los juicios celebrados en la Isla a los manifestantes del 11J.

"Están atemorizando a la gente, están poniendo esas condenas, que no van a durar mucho, mi gente, porque si Cuba es libre este año, ya nadie va estar preso. (...) El día que el cubano diga: 'Se acabó, ya no me vas a meter más preso, ya no me vas a callar mas la boca, ya no voy a ser más tu esclavo (...), hasta ese día ya no hay más presos políticos en Cuba", afirmó.