Yotuel reacciona a juicio contra Maykel y Luis Manuel: "Paren la mentira sobre estos hombres y sobre el pueblo"

El cantante cubano Yotuel Romero reaccionó al juicio en Cuba contra los artistas Maykel Castillo "Osorbo" y Luis Manuel Otero Alcántara.

"Paren la mentira sobre estos hombres y sobre el pueblo", demandó en su cuenta de Instagram.

En su mensaje, Yotuel compartió un fragmento de la canción "Guillermo Tell", de Carlos Varela.

"Guillermo Tell no comprendió a su hijo, que un día se aburrió de la manzana en la cabeza. Cuba grita: Libertad", escribió.

El rapero realizó también una transmisión en directo en su muro de Facebook, en la que se refirió a los juicios celebrados en Cuba a los manifestantes del 11J.

"Están atemorizando a la gente, están poniendo esas condenas, que no van a durar mucho, mi gente, porque si Cuba es libre este año, ya nadie va estar preso. (...) El día que el cubano diga: 'Se acabó, ya no me vas a meter más preso, ya no me vas a callar mas la boca, ya no voy a ser más tu esclavo (...), hasta ese día ya no hay más presos políticos en Cuba", afirmó.

El juicio contra Maykel "Osorbo" y Otero Alcántara quedó concluso para sentencia el martes, tras dos días de sesiones en el Tribunal Municipal de Marianao, en La Habana, bajo un fuerte operativo militar.

Policías y agentes de la Seguridad del Estado solo permitieron la entrada de algunos familiares de los dos prisioneros. No se autorizó el acceso a la prensa extranjera, ni a reporteros de medios independientes, ONGs, ni a diplomáticos de seis países europeos.

Acerca de la vista oral celebrada el lunes, la curadora de arte y activista Anamely Ramos denunció un "mal desempeño" del abogado de Osorbo.

"Hoy todo el mundo ha coincidido que la defensa de Maykel es una reverenda mierda. No nos extraña. Sabemos hasta dónde puede un abogado de bufete colectivo en Cuba, maniobrar en casos políticos como este", expresó Ramos en su muro de Facebook.

La joven recordó que días antes del juicio removieron a la abogada que debía encargarse de la defensa de Maykel.

"El resultado es que este nuevo abogado, Yoilandris Savón, casi ni habló y fue Maykel mismo quien explicó todo, con una serenidad -me dicen- que muchos no reconocerían en Maykel pero los que lo conocemos bien, sí", relató Anamely.

Otero Alcántara y Osorbo enfrentan peticiones fiscales de siete y 10 años de privación de libertad, respectivamente. El primero está acusado de delitos como ultraje a los símbolos patrios, desacato agravado y desorden público, mientras que al segundo le imputan agresión, desorden público y evasión de presos o detenidos.