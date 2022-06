"¡Cuba y República Dominicana los van a poner a gozar!": Gente de Zona y Mozart La Para estrenan "Mi Loca"

Todo lo que huela musicalmente a Gente de Zona aterriza con fuerza en las plataformas digitales, y “Mi Loca” no es la excepción.

Esta vez el dúo cubano colaboró con el rapero y cantante dominicano Mozart La Para, en uno de los temas que conforman el nuevo disco de este último titulado Next Level.

“'¡Mi Loca' está en la calle! Súper felices con esta colaboración ¡Disfrútenla!”, anunció Gente de Zona en su cuenta en Instagram, y al parecer solo hizo falta un pequeño empujón en la promoción del tema porque a solo horas de su lanzamiento ya el video clip tiene más de 67 mil reproducciones en YouTube.

Los reguetoneros habían adelantado antes del lanzamiento que Cuba y Dominicana pondrían a gozar a todos y así está siendo.

El video musical de “Mi Loca”, dirigido por Labour Graph, es ideal para el verano: el mar, las palmeras, chicas guapas y fiesta en la playa. ¡Qué más se puede pedir!

“Tú estás buena tú estás dura hay que mamasota / Contigo me casaría pero tú estás loca / Tú eres una desquiciá pero es lo que me toca”, canta Alexander Delgado en una parte de la canción.

El rapero dominicano aporta lo suyo desde su propio estilo: “Me enfoca, me desenfoca, no tiene na' de juicio pero como ella hay pocas / Si quiere su banana me ve como King Kong / Si yo miro un bombón me mete un trompón”.

Mozart La Para aseguró en su cuenta en Instagram que su disco Next Level es “la verdadera calidad para todos los mercados. Diferentes colores, sonidos y temáticas”.

Entre las 15 canciones del álbum, siete son colaboraciones con otros artistas, mientras que en el resto el rapero aparece en solitario.

Hasta ahora los comentarios de sus fanáticos parecen augurar un buena acogida al disco y a este tema con Gente de Zona.

En los últimos días el dúo cubano ha acaparado también los titulares debido a las declaraciones de sus integrantes respecto a Cuba.

"Randy Malcom, no pisará Cuba hasta que no sea democrática y libre de dictadores y comunistas", escribió el reguetonero en su cuenta en Instagram.

Alexander Delgado apoyó a su compañero y aseguró que Gente de Zona solo volverá a Cuba “cuando sea "libre de la dictadura que la oprime".

