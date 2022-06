Jonathan Torres Farrat inscribe a su hijo tras nueve meses en prisión por protestar el 11J

El manifestante del 11J Jonathan Torres Farrat logró finalmente inscribir a su pequeño hijo, tras estar nueve meses en prisión por protestar pacíficamente contra el gobierno cubano.

“Buenas familia, hoy mi hijo Jonathan ya puedo inscribir a su niño, gracias a todos los que lucharon conmigo día y noche. Hoy cierro un capítulo en mi vida para empezar con otro. A partir de hoy soy la activista BÁRBARA FARRAT y les juro que todos los días voy a seguir denunciando, esto no se ha acabado”, afirmó la madre del joven cubano en su perfil de Facebook.

Captura de Facebook/ Bárbara Farrat Guillén

En su texto, Farrat dedicó palabras de aliento a otras mujeres cubanas también se encuentran separadas de sus hijos. “No se sientan solas porque no lo están, cada día voy a poner una foto de un preso y vamos a seguir luchando hasta que todos estén libres. PATRIA VIDA Y LIBERTAAAAAAAAAAAD PARA TODOS NUESTROS VALIENTES PRESOS”, añadió.

La activista compartió además fotos de quienes la acompañaron en la lucha por la excarcelación de su hijo, a pesar del acoso y el hostigamiento constante de la Seguridad del Estado, que nunca tuvo en cuenta su delicada situación de salud, pues padece VIH y está enferma de los riñones.

Captura de Facebook/ Bárbara Farrat Guillén

Entre los rostros más conocidos el del actor Daniel Triana, la opositora villaclareña Saily González Velazquez, el sacerdote Kenny Fernández Delgado, la líder de las Damas de Blanco Berta Soler, así como otras integrantes de esta organización femenina.

Captura de Facebook/ Bárbara Farrat Guillén

Farrat también incluyó imágenes del periodista independiente Lázaro Valle Roca, preso político al que la Fiscalía cubana le pide seis años de privación de libertad por los presuntos delitos de resistencia y propaganda enemiga.

Captura de Facebook/ Bárbara Farrat Guillén

Más de 100 internautas han reaccionado hasta el momento de publicación de esta nota a su emotiva publicación y le agradecieron toda la valentía que ha demostrado durante la etapa más difícil de su vida, con su hijo preso, en condiciones de vivienda bien complicadas y a cargo de cuidar a su nieto.

“Hermosos todos, unos valientes”, “Tienes todo mi respeto, abrazos para ti y tu familia desde Francia”, “Ahora más fuertes que nunca, seguiremos la lucha por la Libertad”, “Eres grande, amiga. Tienes el detalle del valor necesario para decir las verdades. Patria y Vida. Libertad”, escribieron algunos usuarios de la red social.

El pasado 25 de mayo, la propia Farrat dio a conocer la noticia de la excarcelación de su hijo Jonathan, quien a pesar de tener solo 17 años, fue encerrado por la dictadura cubana durante nueve meses tras el estallido antigubernamental de julio de 2021.

“Acabo de recoger a mi hijo Jonathan Torres Farrat, de la noche a la mañana le pusieron una fianza. Están enviando a todos a casa”, aseguró Farrat, fuerza motora principal de esta victoria contra el régimen, que en marzo de 2022 pidió una sentencia de ocho años de prisión en contra del joven.

A los pocos días de la liberación del adolescente, la madre devenida activista dio una entrevista al medio independiente Cubanet en la que afirmó que nunca le tuvo miedo a los agentes de la policía política.

“Él sufrió, pero está aquí afuera y no hay nada que no pueda arreglar el amor de una madre, el amor de su familia, el amor de su bebé. No hay nada que no pueda arreglar yo y 17 años de ser bien criado no me los van a joder en 10 meses la Seguridad del Estado o una prisión. No hay nada que no se pueda arreglar pero, hay que denunciar”, aseguró.