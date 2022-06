J Balvin: “Pintarse las uñas es un acto de personalidad”

J Balvin sigue haciendo de las suyas con sus looks, para gusto de muchos y disgusto de otros que no entienden los atrevimientos del artista ni su idea de romper estereotipos.

Ahora el cantante apareció en su perfil de Facebook con las uñas pintadas en varios colores.

“Pintarse las uñas es un acto de personalidad”, escribió el artista en su cuenta, junto a una foto en la que se ven sus uñas pintadas cubriendo su rostro y dejando ver las trenzas en su cabello.

Azul, rosa, naranja, amarillo y verde fueron los colores escogidos por el cantante para lucir su nueva manicura, con Nail Art incluido.

Miles de comentarios aparecieron en cuestión de nada en la publicación: “Tan más lindas que las mías”; “A mí me gusta pintarme las uñas de vez en cuando y eso no afecta en mi orientación sexual, yo sigo andando con mujeres, hasta hay mujeres que se les hace lindo eso”; “Cada persona tiene su personalidad y J Balvin indiscutiblemente destaca porque no le importa lo que piensen o digan, él sí se atreve a ser tal cual es”.

Claro que su “acto de personalidad” también se topó con algunos comentarios en contra: “Ya te perdimos papá”; “O falta de personalidad seguir una moda!!”; “Hay mejores formas de marcar tu personalidad”; “Te amo, amo tu música pero... porfa las uñitas no. Ahorita no hay diferencia entre hombres y mujeres”; “Primero las uñas luego la falda luego el pelo y el género así sucesivamente”.

No es la primera vez que J Balvin provoca tantas opiniones encontradas y apuesta por romper esquemas con sus atuendos.

La pasada semana sorprendió en el desfile de Balenciaga en Nueva York usando una falda negra.

Poco antes de su aparición les había preguntado a sus fans qué estilo de falda preferían, mientras posaba con prendas de ese tipo largas y cortas.

Las críticas esa vez también le llovieron, pero el artista respondió de una: “Las faldas son para todo el mundo”.

El reguetonero colombiano también encendió por estos días la chispa para una polémica con Christian Nodal, al publicar una foto en Instagram pidiendo a sus fans que encuentren las diferencias entre una imagen de Nodal con el pelo pintado de amarillo y otra suya.

El cantante mexicano no tomó a bien la broma y arremetió contra J Balvin diciéndole que es “un referente de todo lo que está mal en esta industria".

La tiradera entre ambos ha comenzado, y ya los fanáticos se calientan esperando ver otra polémica en la música latina como la que iniciaron el propio J Balvin y Residente el pasado año, y que se convirtió en una de las más seguidas del género urbano.

