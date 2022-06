¿Cuál es la real?: Una Anitta de cera en el museo Madame Tussauds de Nueva York

La cantante brasileña Anitta ya tiene su propia figura de cera en el museo Madame Tussauds de Nueva York, y no pueden ser más parecidas.

La figura capta por completo la sensualidad de la artista y hasta recrea los looks provocativos que suele llevar.

En su cuenta en Instagram, Anitta compartió fotos junto a su figura de cera muy emocionada por los momentos que está viviendo en su carrera.

“Todo lo que está sucediendo en mi carrera en este momento es una bendición. Gracias a Dios por todo esto. Espero estar devolviendo al universo toda la gran energía que he estado recibiendo”.

Sobre este nuevo regalo, la intérprete del álbum "Versions Of Me" compartió: “Ahora soy parte de las figuras de cera de Madame Tussauds. Eso significa mucho para mí. Wow me siento muy bien. Muchas gracias a todos los involucrados en esto”.

Sin embargo, la cantante no lo pudo evitar y lanzó un llamado a todos sus fans a través de la red social: “Brasil en la casa. Si estás en Nueva York y estás enamorado de mí, ve allí rápidamente y dale un beso a esta chica”.

La brasileña hizo gala de su buen humor y en las fotos posó abrazando a su figura de cera, en la misma postura que esta y hasta jalando la tanga de su nueva versión.

El look de la figura de cera, una camiseta con las letras “Garota do Río” que deja ver los abdominales, jeans rasgados, una tanga enjoyada que sale por fuera de este y unas botas puntiagudas, fue usado anteriormente por la cantante y donado a Madame Tussauds.

Los artistas del museo lograron captar con mucha exactitud la figura de Anitta, su altura, complexión física, el tono de la piel, su cabello y expresión facial. ¡La artista tiene una verdadera copia en cera!

Otro que está súper orgulloso de su figura de cera es Maluma. La estatua que fue exhibida en el Museo de Arte Moderno de Medellín, en Colombia, antes de ser trasladada al Madame Tussauds de Orlando, es copia fiel del original.

La escultura viste un traje blanco de Versace, pero lo más llamativo es que recrea cada uno de los rasgos físicos del Pretty Boy, incluidos sus tatuajes.

