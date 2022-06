Denuncian situación precaria de un campesino cubano a cinco años de que un huracán destruyera su casa

Una mujer cubana denunció las pésimas condiciones en las que vive su hermano en la provincia de Sancti Spíritus, a cinco años del paso del huracán Irma (agosto de 2017) por ese territorio.

La mujer posteó en un grupo de Facebook imágenes de la vivienda de Omelio Sacerio Gómez a un quinquenio de ser destruida por el huracán, y afirmó que este no recibe ninguna ayuda del gobierno para reparar la propiedad, ubicada en la localidad Caja de Agua Tuinicú, del municipio espirituano de Taguasco.

El hombre, enfermo de alcoholismo, duerme en una casa de madera con piso de tierra que se transforma en un enorme fanguero cuando llueve. Allí solo tiene su cama, cubierta por una pequeña colchoneta, y una mesa. El resto de sus pertenencias deben ser resguardadas en la casa de su hermana por temor a que se las roben. Solo ha recibido asistencia social, detalla la publicación.

"Hoy he decidido publicar las fotos de la terrible situación que vive mi hermano Omelio Sacerio Gomez, él es alcohólico crónico, yo se que esta no es la vía adecuada para hacerlo pero estamos desesperados y no hemos recibido respuesta, pues luego del ciclón Irma hace 5 años esta vivienda quedo en esta situación y no recibe ayuda por parte de vivienda aunque si lo han ayudado trabajo social", explicó la hermana en Facebook.

Afirma que "su vivienda es muy insegura y se pueden robar las cosas por lo que yo se las guardo en mi casa, yo lo ayudo en todo lo que este a mi alcance, pero tengo a mi mamá de 86 años que requiere cuidados especiales y tengo un niña en la primaria que no puedo hace más por él", relató.

Las imágenes que describen la situación de Sacerio Gómez han conmovido a cientos de personas que preguntan por la forma para ayudarlo.

Algunos afirman que a pesar de la crítica situación con los trámites y las demoras en las viviendas todavía funcionan vías para dar asilo a pacientes alcohólicos; mientras otros lamentaron que haya personas que viven en esta situación,

"Esa es la triste realidad de muchos y en ese lugarcito tan querido para mí hay muchas casitas así que (oficina de) vivienda de Taguasco ni de Sancti Spíritus se ocupan de ellos. Tuve una amiga allí que ya esta fallecida pero le sobrevive su esposo y la casa está casi en derrumbe y nadie hace nada por ellos, eso es tierra de nadie, a nadie le duele", escribió una internauta.

El pasado año trascendió un caso similar, cuando el campesino Alfredo Batista Martorel, uno de los miles de cubanos damnificados por el paso del huracán Ike en septiembre de 2008, denunció que desde entonces vive bajo un árbol a la espera de la ayuda prometida por el gobierno para reconstruir su vivienda.

"Anteriormente dijeron que me iban a hacer una casa. Hubo una visita del gobierno y concluyeron que la vivienda que estaba en peor condición era la mía. Sin embargo, vino el ciclón, me tumbó la casa y hoy, 13 años después, hay 15 ó 16 casos por encima del mío", contó Batista Martorel en declaraciones a Palenque Visión para Cubanet.

Irma azotó Cuba del 30 de agosto al 13 de septiembre de 2017, convertida en un poderoso huracán que dejó pérdidas millonarias tras su paso por la Isla.

En el municipio Rafael Freire, en Holguín, los damnificados de Irma todavía esperaban en 2019 a que el gobierno les ayudara con la reparación o construcción de sus viviendas. Muchos de ellos vivían, después de dos años del paso del fenómeno meteorológico, en condiciones precarias.

En diciembre de ese año el régimen informó que más de 239.800 daños quedaban aún por solucionar en viviendas afectadas por huracanes.

Recientemente el gobierno cubano reconoció que en el país hay atrasos de décadas en las soluciones a las viviendas dañadas por los ciclones.

Solo en Pinar del Río, una de las provincias que más frecuentemente recibe el impacto de los huracanes, hay viviendas damnificadas que esperan por ser levantadas hace 10 años.

El primer secretario del Partido en esa provincia, Julio César Rodríguez Pimentel, dijo al concluir una reunión del Buró Provincial del PCC en febrero pasado que hay "necesidad de ir solucionando los casos pendientes [de viviendas] de los damnificados de ciclones que pasaron hace 10 años o más por la provincia, así como los de las madres con tres hijos o más menores de 17 años", informó el diario local Guerrillero.

Explicó que el pasado año se dejaron de construir 243 viviendas estatales, 407 subsidios y 213 por esfuerzo propio.

El déficit de viviendas es uno de los problemas sociales y económicos más sensibles en la isla caribeña, donde en un mismo hogar pueden llegar a convivir más de tres generaciones.