Miles de personas con discapacidad en Miami podrían quedarse sin hogar tras reajuste de Trump al HUD

La administración de Donald Trump aprobó una reforma en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) que reduce drásticamente los fondos destinados a viviendas permanentes con apoyo, una medida que podría dejar sin techo a miles de personas discapacitadas en todo el país, incluidas más de 4,000 en el condado de Miami-Dade.
El presupuesto general del HUD aumentará un 11 % respecto al año anterior, pero ese dinero no irá a los mismos programas. El Gobierno federal redistribuirá los fondos, recortando más de la mitad de la financiación para vivienda permanente y destinando los nuevos recursos a refugios temporales y ayudas de corto plazo.
En la práctica, los programas que han demostrado mantener estable a la población sin hogar perderán el grueso de su financiamiento, mientras se priorizan soluciones de paso.
La nueva política también limita a solo 30 % el porcentaje de fondos que los programas locales pueden destinar a vivienda permanente, cuando hasta ahora representaban casi 90 % de su gasto.
En Miami-Dade, el Homeless Trust —encargado de la asistencia a personas sin hogar— destina 86 % de sus recursos federales a mantener viviendas con apoyo, lo que lo deja en una posición crítica.
Un estudio local demostró que la vivienda permanente ahorra más de 10,000 dólares al año por persona al reducir gastos médicos y de emergencia, y que esos ahorros se triplican tras dos años.
El Nuevo Herald citó declaraciones del presidente de Homeless Trust, Ron Book, quien aseguró que “no dejarán a nadie sin vivienda” y buscarán compensar los recortes con impuestos locales y apoyo filantrópico, aunque activistas advierten que miles de personas discapacitadas podrían volver a las calles en medio del aumento del costo de vida en Miami.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.