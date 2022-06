Piden ayuda para familia cubana con escabiosis

Una familia cubana de dos adultos y cuatro niños sufren de falta de medicamentos para tratar la escabiosis (sarna) y otras posibles afecciones de la piel que padecen desde hace días.

La situación de desamparo y la gravedad de las lesiones son de tal envergadura que ha motivado al bailarín y coreógrafo Noly Blak a pedir ayuda para ellos a través de sus redes sociales.

El artista, que se dedica a ayudar a personas necesitadas de su comunidad, es de Banes, Holguín, al igual que la familia, que reside en el barrio Los Perros, en Cano 4.

Captura de pantalla Facebook / Noly Blak

“Por favor, ayúdenme con esta familia de Cano 4, en Banes, Holguín. Eso [la escabiosis] ellos lo tienen desde hace 6 meses. Eso en 15 días no camina así. Tengo especialistas en mis redes. Ayúdenme con este caso”, indicó Noly Blak este sábado en su Facebook, dejando un número de teléfono para que lo contacten las personas dispuestas a ayudar: 53082732.

Compartiendo un video en el que mostró las lesiones en la piel que padecen los miembros de la familia, el coreógrafo puso en duda el tiempo que llevaban padeciéndolas. Según le informó el hombre adulto, llevaban “así” unos 15 días. Los médicos que habían visitado les habían dicho que no podían hacer nada por la falta de medicamentos.

Para el bailarín y filántropo, por el tipo de lesiones, la familia debía llevar meses con afecciones cutáneas, y no días como aseguraron en el video. Según afirmó, especialistas en contacto con él por redes sociales le habrían dicho que la familia de Banes llevaría meses enferma de escabiosis.

“En las condiciones que viven, lo pueden coger de nuevo. A ellos ya los vio un médico y le dijo que no hay nada [medicamentos]”, dijo Noly Blak, quien se desplazó hasta la paupérrima vivienda de la familia, en la que presumiblemente escasean productos de aseo e higiene, además de una buena alimentación que les permita subir las defensas del organismo.

“Necesitan Permetrina”, afirmó el joven solidario con esta humilde familia cubana. “La niña tiene ‘animales y bichos’ en la cabeza”, exclamó Noly Blak, acercando la cámara del teléfono móvil a la cabeza de la niña, en cuyo cuero cabelludo se veían caminar y revolotear pequeños insectos.

“El médico les dijo que no había medicamentos”, insistió el artista, pidiendo una y otra vez ayuda para esta familia desahuciada por la Salud Pública del régimen cubano.

Varios usuarios comentaron en la publicación, entre ellos el humorista y filántropo Limay Blanco. "No tenemos ahora, nada más que me entre, te mando", le dijo Blanco, dispuesto a hacer llegar la Permetrina a la familia de Banes.

“Si es escabiosis, lo mejor para eso es Laviomet”, apuntó una usuaria. “El medicamento sirve mucho, pero si no tienen una higiene dura… Tienen que hervir la ropa y las sábanas a diario”, recomendó otro.

Acostumbrados a la falta de medicamentos, incluso de los más elementales, varios cubanos les recomendaron remedios caseros para aliviar sus males.

“Aparte de hervir todo y coger sol, bañarse con escoba amarga por una semana”; “Noli, frente al cementerio de la Güira hay unos árboles llamados el árbol del Ni. Es bueno que se bañen con esa agua, que lo hiervan. Y mucha higiene también. ¡Pobres esos niñitos!”, dijeron otros.

“Una sola cura en una hora. Eso me pasó y esto hice: aceite quemado (no puede quedar ni un pedacito sin untar), a la hora y media me lo quité con petróleo. Una sola vez. Hacerlo sin sol, que esté fresco el tiempo”, recomendó otro.

“Tienen que hervir la ropa diariamente, también se plancha la ropa de cama. Con sábila y azufre se bate en la batidora y se hace una jalea muy buena. Eso lo mandan los dermatólogos”; “Coge manteca de coco, échale azufre en polvo y se lo untan. Enseguida se les quita. En Holguín venden en Los Catres”, indicó otro.

“¡Caballero, mira que ver casos tristes…! ¡Y saber que ni en las farmacias hay nada para los enfermos...! Miren esos angelitos… Triste Triste...”, opinó otro usuario, criticando lo que muchos denuncian hoy día en Cuba: el desabastecimiento farmacéutico.

Desde hace bastante tiempo, hay brotes recurrentes de escabiosis en Cuba, agudizados por la falta de medicamentos para controlarla, y la población infantil está entre las más afectadas. En las redes sociales se suceden las denuncias de brotes de sarna en familias, escuelas o prisiones.

La desesperación de los familiares y los afectados ante la falta de medicamentos y productos de aseo e higiene, los lleva a pedir ayuda a través de las redes de la sociedad civil, consiguiendo muchas veces movilizar la solidaridad de cubanos, dentro y fuera de la Isla.

“Feliz Día Internacional de la Infancia a la esperanza del mundo. En Cuba nada es más importante que un niño”, afirmó el gobernante Miguel Díaz-Canel este 1 de junio.

Sin embargo, el régimen deja a un lado las preocupaciones reales por el bienestar de la infancia para dedicarse a la propaganda. Medicamentos, productos esenciales de aseo y limpieza, así como alimentos que garanticen una buena nutrición, no forman parte de la canasta básica a la que pueden acceder la mayoría de los empobrecidos cubanos.

En la Cuba de Díaz-Canel y el general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja, si no tienes MLC, pasa lo mismo que dijo acerca del capitalismo el gobernante y primer secretario del partido comunista: “que compre el que puede lo que hay en las tiendas al precio que haya; y el otro, sálvese como pueda”.