Medallista olímpico y mundial Leonel Suárez denuncia violaciones del INDER: "Me dejó sin viaje y sin dinero"

El atleta Leonel Suárez, considerado el mejor decatlonista cubano de todos los tiempos, denunció las violaciones que cometieron con él las autoridades del deporte en la Isla.

Leonel, medallista olímpico y mundial, concedió una entrevista al portal SwingCompleto, en el que acusa al Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación (INDER) de haberle impedido injustamente ir a las Olimpiadas de Tokio, y de dejarlo incluso sin su sustento.

El santiaguero fue sancionado el año pasado porque viajó a México sin autorización del organismo. Él explicó entonces que tuvo ir de urgencia por un problema familiar con su hija de siete años, que vive en ese país, y a su regreso la trajo a Cuba.

"Los atletas cubanos no tenemos otra opción que recurrir a la mismas personas que al final son las que te sancionan. No tenemos conocimientos para decir: 'tengo un abogado que va a defender mis derechos'", lamentó.

Suárez relató que aprovechó un vuelo humanitario para ir a México, y estando allá se enteró de que lo habían sancionado a estar un año fuera del equipo nacional.

"¿Cómo puede ser lógico que a un atleta que se está preparando para unos juegos olímpicos, y que es un atleta que tal vez no pueda ser medallista, pero que tiene opción de asistir a unos juegos? No importa que en ese momento no tenía opciones de medallas, pero me toca, o es mi sueño retirarme con cuatro juegos olímpicos...", cuestionó.

Después de muchas reclamaciones, el INDER determinó levantarle la medida a los diez meses, tras lo cual Leonel debía hacer una marca nueva para tener derecho a integrar el equipo nacional, como si fuera un deportista cualquiera y no alguien como él, con un meritorio palmarés.

"Son cosas absurdas, que un atleta del nivel mío, que cuando me retiré de la última competencia quedé campeón nacional, ahí no hay nadie con un nivel cercano a los 8,000 puntos, que se sea tan radical con las sanciones", criticó.

"Conclusión, me sancionaron y me apartaron del equipo nacional y yo decidí no seguir compitiendo", recalcó.

El atleta de 34 años asegura que en el proceso seguido contra él se cometieron muchas violaciones legales. Por si fuera poco, la sanción lo inhabilitaba para cobrar el dinero por las medallas obtenidas años atrás.

"Imagínate tú, yo que vengo con mi hija de México, plena pandemia, que más bien lo que se estaba era tratando de apoyar a los trabajadores, que me quiten todo... qué voy a pensar", subrayó.

Leonel Suárez, holguinero de adopción, fue medallista de bronce en las Olimpiadas de Beijing 2008 y Londres 2012. En los Mundiales de Atletismo alcanzó la presea de plata en 2009, y la de bronce en 2011.

Poseedor del actual récord nacional, ha sido el único decatlonista cubano en coronarse campeón panamericano, hazaña que logró en los juegos de Guadalajara, México, de 2011.

Su último título lo obtuvo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla en 2018.