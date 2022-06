Otro triunfo para Lenier Mesa: Cantará canción de "El Gordo y La Flaca" para el verano

El cantante cubano Lenier Mesa se apunta otro importante triunfo en su carrera al convertirse en el encargado de interpretar y componer la canción del popular programa de televisión El Gordo y La Flaca para el verano.

“¡Oficial! Mi gente querida, feliz de ser escogido para realizar el tema oficial del verano de El Gordo y La Flaca de Univisión”, anunció el propio artista desde su perfil de Instagram, donde compartió un fragmento del pegajoso sencillo musical, interpretado durante una entrevista que le hicieran los conductores del espacio Lili Estefan y Raúl de Molina.

Más de 6,700 fans reaccionaron al video y felicitaron al artista por lograr posicionarse tan bien dentro del panorama de la música urbana y poner en alto el nombre de Cuba. “Orgullo cubano, justo ahí, estoy seguro de que el tema será un exitazo tremendo”, escribió un internauta.

“¡¡Bravo!! Me alegro mucho por ti, se nota que eres un muchacho muy humilde y me encantan tus canciones”, “Muchas felicidades y miles de bendiciones”, “Te lo mereces, Lenier, eres un gran artista que no olvida sus raíces”, añadieron otros fanáticos.

El intérprete posteó además fotos de su paso por el popular programa televisivo. “¡Gracias por todo gente linda!”, dijo en el caption de la publicación, muy feliz de este nuevo logro que también es compartido por sus más de 450,000 seguidores en la red social.

Por su parte, desde la cuenta oficial de El Gordo y La Flaca también se hicieron eco de la visita de Lenier y de algunos detalles de la canción y del video. "OMG, Lenier Mesa nos da una probadita de lo que será nuestra canción del verano", dice uno de los post.

Luego subieron un divertido clip en el que anunciaron detalles especiales sobre el protagonista del audiovisual. “Y vean quién va a ser el protagonista de la canción de Lenier Mesa para El Gordo y La Flaca, nada más y nada menos que nuestro Gordo, Raúl de Molina”, refiere la publicación.

En uno de los comentarios, la propia Estefan dijo amar al cantante y lo calificó como “un cubano a las rocas”. Miles de internautas han reaccionado a estas novedades que vinculan al artista de la isla caribeña con el espacio de Univisión, entusiasmados y con muchas ganas de que se estrene el sencillo.

“Seguro será un boom, para no parar de bailar durante todo el verano”, “Muchas felicidades al cantante y al programa, seguro que veremos todas las emisiones en estos meses”, “Cubanía multiplicada en esas fotos y videos”, agregaron algunos usuarios de la red social.

El intérprete de “Cuánto vale” tuvo una amarga experiencia hace pocas jornadas cuando denunció haber sido estafado durante su gira por el Viejo Continente. "A todos los que me preguntan por lo que pasó en Europa, ya estoy en Miami. Yo fui engañado, no me pagaron en muchos lugares, me estafaron, como en Canarias y en otros lugares", explicó el cantante.

No obstante, a pesar de ese tropiezo el artista ha tenido una primera mitad de 2022 bien activa, con su sencillo “Cómo te pago”, estrenado hace dos años sumando reproducciones en plataformas de streaming internacionales junto a hits de Bad Bunny, Becky G y otros famosos.

En abril estrenó junto a Leoni Torres el video clip de “Veneno”, un tema en tiempo de salsa que incorpora sonoridades del género urbano. El audiovisual, dirigido por Adrián Sánchez Ávila, presenta una estética cargada de sensualidad, luces y escenas de baile, con Leoni y Lenier de protagonistas.

