Lenier Mesa denuncia haber sido estafado en Europa

El cantante cubano Lenier Mesa denunció haber sido estafado en España, donde tenía previsto presentarse en varios lugares.

Ante el reclamo de quienes asistieron a su concierto en vivo, Mesa escribió un mensaje en sus historias de Instagram y contó que los promotores que lo habían llevado lo habían estafado.

"A todos los que me preguntan por lo que pasó en Europa, ya estoy en Miami. Yo fui engañado, no me pagaron en muchos lugares, me estafaron, como en Canarias y en otros lugares", denunció el cantante.

El intérprete de "Cómo te pago" dijo que "las personas [a las] que les pagaron las entradas que les devuelvan el dinero, ya que yo no les pude cobrar".

Historias de Instagram / Lenier Mesa

"Ojalá que el dinero que me robaron les dure mucho a esos promotores, porque empresarios no son. A lo mejor les hace falta más que a mí. Ahí arriba hay un dios que lo ve todo, se los dejo en sus manos", añadió.

Aunque Lenier no ofreció más detalles de lo que exactamente ocurrió, los principales reclamos de sus fans han venido de Canarias, donde su concierto terminó abruptamente y duró menos de una hora.

"Señor Lenier, las explicaciones que has dado en la redes diciendo que los culpables de que solo hayas cantado 45 min son los organizadores del evento no me convence del todo. En cualquier caso supongamos que los organizadores tengan la culpa. Dónde está la educación de por lo menos despedirse de tu público. No fuiste capaz de hacerte ni una foto con la gente", comentó un usuario.

"Espero que hayas disfrutado de las vistas después de las cagadas que hiciste en Canarias. Seguro que aparte del dinero que te llevaste (por la cara) porque lo que hiciste no tenía precio... yo en la ducha canto mejor... te llevaste mejor sabor de boca que todos tus fans a los cuales dejaste DECEPCIONADOS", escribió otro.

