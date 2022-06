Imponen otros dos años de condena a manifestante del 11J sentenciado a 20 años de prisión

El preso político Maikel Puig Bergolla, quien cumple una sanción de 20 años por su participación en las protestas masivas antigubernamentales del pasado 11 de julio, fue condenado a otros dos años de prisión por el presunto delito de atentado.

Saily Núñez, esposa del manifestante, denunció que Puig Bergolla, luego de salir del juicio de casación a los manifestantes del 11J en Güines, que tuvo lugar la semana pasada, fue sometido a un juicio sumario del que ambos no tenían conocimiento.

“Le pusieron un delito de atentado contra el jefe de la prisión de Quivicán, donde él se encontraba anteriormente, en octubre, cuando lo trasladaron para la celda de aislamiento, en la que estuvo tres meses, y ocho días que fueron interminables. Cuando lo trasladaban de celda, Maykel, preguntó por qué y no le contestaron. Entonces el gritó a otros reos que me llamaran a mí para que yo fuera a casa del Jefe de la prisión, o a la prisión, a averiguar por qué lo estaban trasladando, si él no había cometido indisciplinas”, comentó Núnez, en declaraciones publicadas este domingo por Radio Televisión Martí.

La mujer explicó que su esposo fue víctima de una farsa alentada por la animadversión del jefe de la prisión de Quivicán.

“El Jefe de la Prisión de Quivicán montó un teatro diciendo que Maykel lo había amenazado con mandar a 100 personas a tirarle piedras a su vivienda, y que él temía por su vida y sus familiares”, relató.

Según Saily Núñez, en este juicio sumario quedó más que demostrada la inocencia de su esposo, pues las declaraciones de quienes lo acusaron eran falsas y se contradecían entre ellas.

“En la vista quedó más que demostrado que Maykel era inocente porque no fue, ni siquiera, con el jefe de la prisión. El jefe nunca estuvo presente. Dijo que lo habían trasladado dos guardias, lo que fue mentira, pues lo condujo un solo guardia, que en sus declaraciones se contradijo”, explicó indignada la mujer.

Aún así, a Puig Bergolla le han añadido dos años más a la condena previa de 20 que cumplía por salir a protestar el 11 de julio.

“Le echaron dos años más por el delito de atentado. No les bastaron los 20. Ahora son 22”, concluyó Nuñez.

A finales de febrero, Puig Bergolla fue condenado a 20 años, la sanción más alta de las aplicadas en Güines, por los presuntos delitos de “desórdenes públicos, desacato, instigación a delinquir, asesinato en grado de tentativa y desacato a la figura agravada”.

Su esposa había denunciado en ese entonces que muchos de estos delitos no pudieron probarse y la familia esperaba una reducción de la sentencia.

La Fiscalía había anteriormente solicitado una condena de 25 años para Puig Bergolla, quien presuntamente, según se leía en la petición, había intentado, junto a otro de los manifestantes, “privar de la vida a dos agentes de la autoridad”.

El acusado fue testigo de las protestas del 11J en Quivicán, pero la familia dice que ninguno de los delitos que tratan de impugnarle son ciertos, porque no es una persona violenta y mucho menos sería capaz de dañar a otros, por eso no entienden a qué se refiere la Fiscalía con el cargo de tentativa de asesinato.

Según Radio Televisión Martí, durante el juicio, donde los únicos testigos presentados fueron los dos policías presuntamente víctimas del suceso, la defensa alegó que el acusado ni siquiera estaba en el lugar de los hechos.

En diciembre pasado, durante su estancia en la celda de castigo, el estado de salud de Puig Bergolla, padre de dos hijos y detenido desde el 12 de julio, se vio visiblemente deteriorado y, según la denuncia en aquel entonces de su esposa, las autoridades de la prisión se negaron a proveerle asistencia médica.

“Su situación allí es grave. Cuando lo fui a ver tenía una pierna inflamada. Él es hipertenso y los medicamentos no se los están dando. Maikel toma Captopril con Hidroclorotiazida y no se lo dan. El médico le comunica que solo tiene tres captopril para casos de emergencia”, narró Núñez.