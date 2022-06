Yotuel lamenta que régimen impidiera a activistas cubanos asistir a Cumbre de las Américas

El cantante cubano Yotuel Romero lamentó que el régimen castrista haya impedido a activistas por la democracia asistir a la IX Cumbre de las Américas.

El rapero, que asiste a la cita en calidad de invitado al Foro de la Sociedad Civil, cuestionó en un video en su muro de Facebook la decisión del gobierno castrista de no dejar viajar a Estados Unidos a personas contrarias a la dictadura.

"Lamentablemente no han dejado salir a nadie de Cuba, pero vamos a echarla, vamos a hablar clarito, clarito clarito. Triste ver cómo la dictadura no dejó salir a nadie de Cuba para esta Cumbre, pero me toca pichear a mí...", expresó.

El domingo el gobierno cubano impidió a los activistas Marthadela Tamayo y Osvaldo Navarro viajar a Los Ángeles, California, para participar en la Cumbre de las Américas.

Ambos difundieron imágenes en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, donde fueron retenidos por las autoridades para impedirles tomar un avión con destino a territorio estadounidense.

El régimen también prohibió volar a la periodista independiente María Matienzo Puerto.

Días atrás, Yotuel propuso aprovechar la Cumbre para pedir el fin del embargo estadounidense a Cuba, a cambio de que el régimen ponga en libertad a los presos políticos y celebre elecciones libres.

El artista demandó al gobierno cubano que le preguntara al pueblo qué opción política quiere, mediante unas elecciones con varios partidos y controladas por un organismo internacional.

"¡Pregunta al pueblo de Cuba! Si somos millones del 'SI', entonces habremos hablado. Y si pedimos en la Cumbre de las Américas el final del embargo sobre la dictadura cubana! A cambio: La liberación de todos los presos políticos cubanos y elecciones libres en Cuba pluripartidista, supervisadas por una comisión internacional y que gane el que elija el pueblo", señaló.

Yotuel fue invitado a la IX Cumbre de las Américas para participar en el "Foro Sociedad Civil y el Diálogo entre Sociedad Civil, Actores Sociales y Representantes Gubernamentales de Alto Nivel", según carta oficial.

"Demasiado orgulloso en defender los derechos humanos de un pueblo que sufre una terrible dictadura. Por ustedes, Maykel Osorbo, Luis Manuel Otero Alcántara, José Daniel Ferrer y los presos políticos cubanos. Por todos, Patria y Vida", respondió el músico a la invitación.