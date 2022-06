Don Omar reacciona a la tiradera de Christian Nodal contra J Balvin

Como suele suceder cada vez que hay un enfrentamiento entre dos artistas, muchos se posicionan de un lado u de otro. Y así sucedió con la polémica que protagonizaron J Balvin y Christian Nodal, que provocó la reacción de otros colegas como Residente y Don Omar, que tomaron bando en la controversia.

J Balvin y Nodal se enzarzaron virtualmente después de que el colombiano publicase una foto del mexicano comparándose con él por el look que se había hecho. Un "encuentra las diferencias" que el cantante de rancheras no se tomó nada bien y acabó dedicándole una tiradera al reguetonero.

La canción, titulada "Girasol", salió más tarde de lo esperado y cuando los dos ya habían arreglado su controversia. Pero eso no impidió que los cibernautas opinasen sobre lo ocurrido. Y uno que no dejó pasar la oportunidad para tomar bando en el asunto fue el King Of Kings, al que Nodal nombra en la tiradera.

"La música de reguetón es necesaria en esta vida, también me hace mover el culo y me trae alegría. Pero no la porquería que tu sueltas mal-vibroso. Arcángel, Daddy, Tego, Don, son ejemplos sabrosos", rapea Nodal en su tiradera contra J Balvin.

Ante esto, el intérprete de temas como "Ella y yo" o "Pobre Diabla", reaccionó en Twitter escribiendo el nombre del mexicano y poniendo el emoticono de la bandera de su país, dejando claro el bando en el que se encuentra.

Esta no es la primera vez que Don Omar se posiciona contra J Balvin. En su polémica con Residente por los Grammys Latinos del año pasado, el artista puertorriqueño dijo que el colombiano es "el menos que le mete de todos".

Aquí te dejamos la canción "Girasol":

Cabe destacar que el colombiano y el mexicano sellaron la paz y se pidieron disculpas mutualmente tras el estreno de la tiradera.

