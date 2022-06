Cae parte del techo mientras dormían: "Estamos vivos gracias a todo lo que me administra"

El activista cubano Adelth Bonne Gamboa sufrió un derrumbe parcial en el techo de su vivienda en la madrugada del martes, del que él y su abuela escaparon vivos de milagro, aunque la anciana sufrió lesiones que no revisten gravedad.

“Tal vez muchos no lo saben, pero yo vivo solo con mi abuela de 98 años y hoy estamos vivos gracias todo lo que me administra...”, dijo el activista en un post de Facebook en el que relató lo sucedido y se explicó la suerte de ambos gracias a la “protección” que le brindan sus creencias.

Captura de pantalla Facebook / Adelth Bonne

En una publicación en la que compartió imágenes de los escombros caídos en el interior de su vivienda y de su nonagenaria abuela, el joven agradeció la buena fortuna de ambos al derrumbarse parte de la techumbre de la habitación que comparten.

“En la madrugada de las lluvias, en lo que dormía (justo a las 2: 38 am), me desperté con una corazonada o algo raro que sentí... No le di importancia y seguí durmiendo... A los 5 minutos sentí como si hubieran tocado la puerta de la casa, un solo golpe, un golpe seco...”, describió el instante previo al desprendimiento de parte del techo de la habitación.

Facebook / Adelth Bonne

Acorde a su testimonio, se levantó asustado por el ruido o sensación que le despertó y fue a mirar por la ventana si alguien había tocado la puerta. “Cuando estaba ahí, el techo (no estaba en mal estado aparente) se vino abajo justo en la cabecera de mi cama y la de abuela...”, dijo Bonne Gamboa.

En cuestión de segundos, se produjeron dos grandes desprendimientos de escombros de su techo. “La primera parte cayó en mi cama, en lo que yo estaba de camino al cuarto de la ventana...”, afirmó el activista.

Facebook / Adelth Bonne

El segundo desprendimiento cayó encima de la cama donde dormía la anciana. “Tristemente no me dio tiempo a levantar a mi abuela antes de que cayera la segunda parte, porque todo fue muy rápido y una de las partes del techo le cayó en la cara en lo que yo la paraba de la cama...”, indicó el nieto.

Afortunadamente, la señora (casi centenaria) no sufrió heridas de consideración, aunque el susto fue mayúsculo. “Gracias a Dios no fue nada grave... Ya ella está bien, sólo con un chichón, eso sí, los dos estábamos super nerviosos...”, contó el joven.

Presa todavía del susto que le provocó el incidente, la abuela de Bonne Gamboa soltó una frase que resume la agonía de muchos ancianos en Cuba, que malviven en condiciones de penuria y desamparo por parte de las autoridades.

“Es triste todo lo que pasa en Cuba. Como mismo dijo mi abuela en medio de su shock: '¡Ni morir tranquilo se puede uno aquí!'”, concluyó el joven activista, quien volvió a agradecer a “todo lo que me administra por avisarme”.

“Como dije ese día... Los dos volvimos a nacer...”, resumió Bonne Gamboa.

Con 148 afectaciones en viviendas, de las cuales 146 son derrumbes parciales y dos son derrumbes integrales -uno de los cuales costó la vida a un anciano de 69 años-, La Habana ocupaba este domingo el primer puesto en número total de afectaciones en viviendas afectadas por las intensas lluvias caídas desde este fin de semana en el occidente de Cuba.

Por su parte, el gobierno cubano resportó este domingo 750 viviendas dañadas en todo el país, provocadas por las intensas lluvias de las últimas jornadas.

Según un tuit de la Presidencia de Cuba, las mayores afectaciones se concentran en la vivienda, la agricultura y el sistema eléctrico, apenas cinco días después de iniciada la temporada ciclónica 2022, que debe finalizar el 30 de noviembre próximo.