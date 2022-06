Marco Rubio celebra ausencia de AMLO en Cumbre de las Américas

El senador republicano Marco Rubio celebró la decisión del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de no asistir a la Cumbre de las Américas, que comenzó en la ciudad estadounidense de Los Angeles el pasado lunes y se extenderá hasta el viernes.

“Me alegra ver que el presidente mexicano, que ha entregado secciones de su país a los cárteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba, de un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela no estará en EE.UU. esta semana”, escribió este martes Rubio, senador por Florida, en su cuenta de Twitter.

El político de origen cubano, quien unas semanas atrás había asegurado que la administración demócrata invitaría a estos tres regímenes, había sido, desde un principio de la opinión, de que Biden “no debería dejar que México nos intimide para que invitemos a un dictador cubano a una cumbre de democracias”.

El presidente mexicano, quien desde hace semanas había amenazado con no asistir a la cita continental si se terminaba excluyendo a los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela, cumplió finalmente su promesa y anunció que no estaría en la reunión, luego de que el gobierno de Joe Biden confirmara su decisión de no invitar a ninguno de los tres gobiernos autocráticos de la región.

El intercambio diplomático había comenzado el pasado domingo, cuando luego de semanas de intensas deliberaciones, se conoció que la administración Biden tomó la decisión final de excluir a Cuba, Nicaragua y Venezuela de la Cumbre.

“Responsables estadounidenses determinaron que las preocupaciones sobre los derechos humanos y la falta de democracia en los tres países, principales antagonistas de Washington en América Latina, pesaban demasiado”, reveló a Reuters una fuente con sede en Washington.

Luego, el pasado lunes, en su habitual conferencia mañanera, López Obrador reiteró su determinación de enviar, en lugar suyo, al canciller Marcelo Ebrard como máximo representante de la delegación mexicana en el evento de alto nivel, aunque anticipó que tiene previsto visitar a su colega estadounidense el mes próximo.

“No voy a la cumbre porque no se invita a todos los países de América y yo creo en la necesidad de cambiar la política que se ha venido imponiendo desde hace siglos, la exclusión, el querer dominar sin razón alguna, el no respetar la soberanía de los países”, dijo AMLO.

La respuesta de la diplomacia estadounidense trató de quitarle yerro al asunto.

Más tarde, el propio lunes, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo que EE. UU. entendía la posición del mandatario mexicano y que funcionarios estadounidenses, entre ellos el secretario de Estado Antony Blinken, habían mantenido conversaciones con funcionarios de los países vecinos de Estados Unidos, incluido México, sobre la participación en la cumbre.

“Ciertamente hay una diversidad de opiniones cuando se trata de quién debe ser invitado a la Cumbre de las Américas. Hemos hecho todo lo posible para incorporar los puntos de vista del hemisferio”, consideró Price.

Sin embargo, el portavoz de la diplomacia estadounidense dejó clara la posición de su gobierno con respecto a los regímenes que no siguen las reglas de la convivencia democrática.

“Lamentablemente, es notable que uno de los elementos clave de esta cumbre es la gobernabilidad democrática, y estos países no son ejemplos, por decirlo suavemente, de gobernabilidad democrática”, puntualizó el portavoz, quien aludió en su intervención al reciente encarcelamiento de artistas en Cuba, la presión sobre la sociedad civil en Nicaragua y el liderazgo ilegítimo del presidente Nicolás Maduro en Venezuela.

Según opinan analistas, el boicot mexicano y posiblemente de otros mandatarios de la izquierda latinoamericana podría restarle relevancia al evento, donde se abordarán temas de urgencia regional sobre todo relacionadas con migración y economía.