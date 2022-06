Yunior Morales al gobierno tras derrumbes en La Habana: "Los responsabilizo si algo ocurre en mi casa"

El locutor cubano Yunior Morales denunció al gobierno de Cuba como principal culpable de los derrumbes que se produjeron en la ciudad de La Habana durante las fuertes lluvias del fin de semana.

El comunicador alertó a las autoridades de que si algo pasa con su vivienda, que se encuentra en mal estado por no tener posibilidades de restaurarla, ellos serán los responsables.

"Soy totalmente responsable de lo que escribo y digo. He escuchado de los derrumbes, se pierden vidas. También he ido a ver el problema de mi casa y no hay solución. No solo en lo de la casa, en mucho problemas. No hay solución para muchos cubanos. Entonces, gobierno fracasado... ¡Responde!", dijo Morales en una transmisión en directo.

El locutor dijo que no siente miedo y que es necesario denunciar lo que pasa en la isla. Aseguró que el 'bloqueo' en la isla es interno y comentó que se atreve a hablar porque no hay un futuro en Cuba.

"Yo responsabilizo al gobierno si algo me pasa, si algo ocurre en mi casa, si algo se cae y salgo lastimado. Yo responsabilizo al gobierno, porque no funciona. Basta de culpar al bloqueo y a Estados Unidos. Los cubanos de a pie no tienen vida", expresó.

Este fin de semana el gobierno cubano reportó 750 viviendas dañadas en el territorio nacional tras intensas lluvias. Solo en La Habana hubo al menos 111 derrumbes reportados, dos de ellos totales, y 23 zonas inundadas.

Morales se ha manifestado contra el gobierno en numerosas ocasiones. Una de las más recientes fue a finales de 2021 cuando mostró su apoyo a la marcha del 15N y condenó los actos de repudio que se produjeron en la Isla contra activistas políticos y personas que reclamaron el derecho a manifestarse pacíficamente en las calles.

Por su postura política el comunicador ha sido censurado en los medios de comunicación cubanos. Desde finales del 2020 no le permiten trabajar en programas de corte político en la Televisión Nacional.

"Me quitaron todo lo político, nada más estoy haciendo desde la casa dos musicales y carteleras. En adelante ya veremos", dijo en un post en la red social Facebook en febrero de 2021.